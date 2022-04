La presenza di un’asciugatrice tra le pareti domestiche può essere di grande aiuto, quando le basse temperature non permettono vestiti asciutti in tempi brevi. Quando le giornate invece si fanno più calde, evitiamo di adoperare questo elettrodomestico, che da molti è considerato un surplus della lavatrice.

Eppure possiamo controbattere questo ragionamento, anche se certamente sensato. Pochi sanno che l’asciugatrice sarebbe utile pure con i raggi del sole, che splendono sul nostro terrazzo o sul balcone.

Utilizzarla quindi con il caldo non sarebbe un errore, ma un modo per evitarci un compito che non amiamo e che cerchiamo sempre di evitare, aumentandone così il carico in maniera inesorabile.

I pregi dell’asciugatrice

L’asciugatrice è un elettrodomestico che ha sicuramente il suo peso in termini di ingombro e dimensioni, ma di cui non si possono negare praticità, utilità e anche un costo non eccessivo. Innanzitutto, a differenza della lavatrice, non ha bisogno dell’idraulico e di allacciamenti all’acqua corrente. Infatti, per farla funzionare basta semplicemente attaccare la spina alla presa elettrica.

Dal punto di vista della spesa, un’asciugatrice di qualità può avere un costo inferiore a quello di una lavatrice grazie alle offerte delle migliori marche presenti sul mercato.

Ultima ma non per importanza è l’incredibile utilità di questo elettrodomestico, che permette la rapida asciugatura anche di più carichi di bucato. Ma non tutti fanno caso al modo in cui proprio il bucato fuoriesce dall’asciugatrice a fine ciclo.

Pochi sanno che l’asciugatrice sarebbe utile anche con il sole splendente e questo è il sorprendente motivo

Quando un ciclo di asciugatura dei panni termina, ritroviamo i nostri vestiti non soltanto non più bagnati ma impeccabili e senza pieghe. Ed è proprio questo il motivo per cui dovremmo usare l’asciugatrice anche quando possiamo contare sui raggi del sole. In questo caso non avvieremo un lungo ciclo di 3 ore, che è il tempo medio dell’asciugatura completa di un ampio carico. Basterà la programmazione dell’asciugatura rapida di 45 minuti. I nostri panni bagnati non usciranno asciutti e non moriremo di caldo in bagno. In poco tempo, l’elettrodomestico ci restituirà panni con il grosso dell’acqua eliminato ma soprattutto perfettamente privi di pieghe e stropicciature. Potremo quindi stendere al sole e attendere l’asciugatura naturale di capi, che non dovremo stirare e che potremo piegare e riporre nell’armadio.

Ecco spiegato perché usare l’asciugatrice anche con il sole. Chi non vuole stirare dovrebbe farlo per evitarsi un lavoro successivo lungo, noioso e fastidioso, a causa del calore emanato dal ferro.

Approfondimento

Attenzione all’asciugatrice, se si ferma è colpa di uno di questi problemi ma la soluzione è definitiva