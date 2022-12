Pochi sanno che la maggiorana ha tanti benefici e come usarla per una tisana e in cucina

Quando prepariamo dei piatti spesso usiamo le solite spezie. Lo stesso accade con le erbe aromatiche. Dovremmo però provarne anche altre. Molti aromi, oltre a insaporire, avrebbero delle proprietà interessanti. Scopriamo quelle della maggiorana.

In molte cucine ci sono degli angoli o dei cassetti in cui si trovano degli ingredienti particolari. Parliamo di spezie ed erbette. Quando prepariamo un primo piatto o dei secondi, ma anche contorni li usiamo volentieri.

Nel comprare gli aromi di solito siamo abitudinari. Ce ne sono alcuni che dovremmo provare, non solo per arricchire i cibi, ma anche per delle proprietà. Pensiamo ad esempio al timo. Quest’erba aromatica da usare in cucina sarebbe utile anche per alleviare alcuni fastidi.

Tra tante altre in vendita nei negozi e al supermercato possiamo trovare la maggiorana. Vediamo cos’è in dettaglio.

Pochi sanno che la maggiorana ha tanti benefici utili

La maggiorana è un’erba aromatica dalle probabili origini medio orientali. Si trova essiccata in boccette, ma si potrebbe usare anche fresca. Il suo nome scientifico è Origanum majorana e un po’ ricorderebbe la forma del più noto origano. Il suo aroma è però un po’ più forte.

La maggiorana conterrebbe tanti elementi, tra cui vitamina A, vitamina C, vitamina E. Inoltre presenterebbe anche calcio, potassio, magnesio e ferro.

Dagli studi emergerebbe che questa pianta aromatica avrebbe soprattutto proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Se si usa sotto forma di infuso la maggiorana sembrerebbe utile per la tosse e i dolori mestruali. Potrebbe pure contribuire a contrastare artrosi e artrite. Tra i benefici avrebbe un ruolo anche contro i problemi digestivi. Bere una tisana di maggiorana combatterebbe la flatulenza e infiammazioni intestinali. La presenza di antiossidanti potrebbe aiutare il sistema immunitario e cardiocircolatorio. Infine, sembrerebbe utile contro lo stress e per combattere l’insonnia.

Come preparare una tisana di maggiorana

Fare una tisana con la maggiorana è semplice. Per una persona portiamo a ebollizione 250 ml di acqua. Versiamola poi nella tazza con un cucchiaino di maggiorana secca. Copriamo, aspettiamo 10 minuti e filtriamo. Si può preparare anche con un po’ di foglie fresche. Si potrebbe bere dopo i pasti per digerire o la sera per rilassarsi.

Vari utilizzi in cucina

Potremmo coltivare la maggiorana seminandola a marzo. Il terreno dev’essere mantenuto umido. Quando spunteranno le piantine si potranno mettere in un vaso o in piena terra e al sole. Attenzione alle gelate e ai ristagni d’acqua. Quando spuntano i fiori si potranno togliere. La si può usare fresca oppure la possiamo essiccare e conservare sotto vetro.

In cucina quest’erba aromatica va quasi su tutto. Il suo sapore particolare arricchirà le insalate, le verdure, alcuni ortaggi come la melanzana. Possiamo metterla anche sul pesce e per aromatizzare la carne. Si potrebbe pure usare nelle frittate al posto della profumata menta.

Per condire la pasta, infine, si possono utilizzare le foglie fresche di maggiorana al posto del basilico. Otterremo quindi un pesto gustoso e diverso dal solito.

Pochi sanno che la maggiorana avrebbe tanti benefici e che si può usare in così tanti modi.