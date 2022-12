Una meta dove andare a Natale in Europa per vivere un sogno ad occhi aperti in un’atmosfera fiabesca

Le festività natalizie portano finalmente le attese ferie da sfruttare per concedersi una vacanza in coppia, coi bambini o con gli amici. Per un viaggio magico e indimenticabile esiste una meta in Europa dall’atmosfera suggestiva e carica di meraviglia, dove il Natale si respira a pieni polmoni. Andiamo a scoprire qual è per non perderci la possibilità di vivere un’esperienza da sogno.

Quando pensiamo al Natale non possono che venirci in mente scenografie di film e illustrazioni di libri per bambini con Babbo Natale ed enormi alberi.

Subito la mente corre a posti nevosi e magici, presenti non solo nella fantasia ma anche nella realtà. In particolare custoditi nel suggestivo Nord Europa. Ed è proprio qui, precisamente nella parte più settentrionale della Norvegia che sorge la città natalizia per eccellenza: Trømso.

Una meta dove andare a Natale in Europa carica di meraviglie

Trømso si trova su un’isola a poca distanza dal Circolo Polare Artico ed è collegata alla terraferma tramite un tunnel e un ponte.

Attorniata da cime innevate, si presenta come un luogo ricco di pennellate di colori e gioioso. Il centro ha le tipiche case colorate in legno, inoltre già da novembre si carica di luci natalizie.

Diversi anche i mercatini di Natale che offrono prodotti di artigianato di svariati tipi.

Naturalmente si potranno gustare anche le specialità norvegesi, come lo squisito pesce halibut o dolciumi allo zenzero.

Le sorprese però non terminano certo qui, emozionante potrà essere pattinare sul ghiaccio in questa scenografia speciale.

Ma soprattutto si potranno vivere delle esperienze uniche e speciali.

Se abbiamo sempre sognato di coccolare una renna a Trømso sarà finalmente possibile farlo in un villaggio Sami. Si potranno scoprire le tradizioni ancora vive di quest’antica popolazione indigena tra le quali rientra anche andare su una slitta trainata da cani.

Attrattive spettacolari a non finire

Vi è d’aggiungere che Trømso è una città particolarmente dinamica e viva, in cui ha sede anche un’Università. Dunque si avrà larga scelta di locali anche per quanto concerne la vita notturna.

Da segnalare, in una struttura a ridosso del porto, la presenza di una sauna per rinvigorirsi dalle basse temperature.

Non mancano poi le attrazioni culturali da non perdersi assolutamente. Prima di tutto l’imponente Cattedrale Artica. Formata da diversi triangoli bianchi e da vetro richiama la forma degli iceberg, è una struttura tanto moderna quanto suggestiva.

Altrettanto interessante una visita al Museo Polare per conoscere la storia del luogo ma soprattutto all’acquario artico Polaria. Ospita diverse specie marine e consente di avvicinarsi alle foche monache attraversando un tunnel di vetro.

Tramite le escursioni guidate in barca potremmo avvistare altra fauna locale, incluse le balene.

Questa città inoltre potrebbe consentirci di vedere uno degli spettacoli più maestosi della natura: la splendida aurora boreale.

Ancora più emozionante avvistata magari dalla funivia di Fjellheisen che regala una panoramica completa di questa città gioiello dalla natura incontaminata e affascinante.

Trømso insomma è una meta dove andare a Natale in Europa per trascorrere delle feste davvero speciali e che ci allontanino dalla solita routine. Potrebbe essere anche un’ottima destinazione di viaggio per una carta regalo da donare a qualcuno di molto caro.