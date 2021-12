Quante cose buttiamo via ogni giorno che riteniamo obsolete e senza più valore. Eppure, non ci rendiamo conto che per ogni oggetto di cui ci liberiamo esiste un utilizzo alternativo che ci farà ricredere della sua utilità.

Durante il cambio di stagione, ma anche nell’inverno in corso, ci sarà capitato di ritrovare qualche vecchio maglione sgualcito nel cassetto. Senza pensarci due volte probabilmente lo avremo gettato nella spazzatura, sbagliando.

Infatti, pochi sanno che i vecchi maglioni di lana potrebbero diventare il regalo di Natale più bello per cani e gatti. Con il fai da te e un pizzico di ingegno, potremo fare davvero felici i nostri adorati animali domestici. Vediamo in che modo.

Aspettiamo, dunque, prima di sbarazzarci di quel maglione che non ci piace più, perché ci può tornare utile. O meglio, potrebbe rivelarsi un dono fantastico per i nostri amici a quattro zampe. Infatti, con esso potremmo realizzare una cuccia fai da te comoda e avvolgente. Il procedimento è semplice e ci basterà lavorare un po’ col cucito.

Per prima cosa stendiamo il maglione su una superficie che riteniamo idonea al lavoro. Partiamo cucendo il collo e chiudendo tutto con ago e filo di lana. Cuciamo, poi, una linea retta orizzontale sul petto, partendo da un’ascella per arrivare all’altra.

A questo punto, prendiamo un po’ di cotone o di ovatta e riempiamo tutta la parte superiore del nostro capo, iniziando dalle maniche. Poi imbottiamo anche la parte sottostante il petto e cuciamo anch’essa per evitare di perdere il cotone.

Per finire, infiliamo una manica all’interno dell’altra e le cuciamo per bene per formare i bordi del cuscino. Quindi giriamo il maglione dall’altra parte e cuciamo ancora una volta entrambe le maniche al cuscino centrale. Ed ecco che avremo dato vita alla nostra cuccia personalizzata per il nostro amichetto peloso.

Una simpatica alternativa per i più freddolosi

Volendo, potremo anche sfruttare il caro maglione per realizzare un grazioso cappottino fatto a mano per Fido. Misuriamo la lunghezza del nostro cagnolino a partire dal collo e tagliamo la manica ad altezza spalla. Farà da busto per il cappotto.

Fatto questo tagliamo a forma di “S” la parte inferiore della manica, che dovrà essere più corta per permettere al cane di fare i bisogni. Per finire, cuciamo bene i bordi e facciamo dei buchi abbastanza larghi per far passare le zampe.