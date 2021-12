Il pesce è l’alimento che si prende la scena durante il periodo natalizio. Ogni anno spopola puntualmente sulle tavole di milioni di italiani grazie al suo gusto inconfondibile e la versatilità in cucina.

Alcune ricette a base di pesce sono un must della tradizione e si ripetono spesso e volentieri. Altre, invece, sono meno note alla massa, ma sanno sorprendere come le più gettonate.

Tra i pesci che finiscono più spesso in tavola a Natale, però, ve n’è anche un altro che dobbiamo provare almeno una volta nella vita. Ecco di quale si tratta e la ricetta proposta per cucinarlo.

Non baccalà e salmone ma questo pesce al forno saporito sarà il secondo piatto che spopolerà nelle feste

Il piatto da non lasciarsi scappare per le feste è la deliziosa orata al forno. Non parliamo della classica versione già proposta tante volte, bensì di un’alternativa culinaria altrettanto semplice e saporita. Infatti, accompagneremo questo pesce dalla carne tenera e saporita con due ingredienti vivaci: lo zenzero e il limone.

Ecco il necessario che ci servirà per 4 persone:

2 orate;

2 limoni;

mezza radice di zenzero;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Vediamo come fare

Prima di tutto ci occuperemo del pesce. Partiamo sfilettandolo e togliendo con un apposito coltello testa, coda e pinne. Adesso lo apriamo incidendo prima il ventre poi il dorso. Preleviamo i filetti e li conserviamo per almeno 10 minuti in frigo. Scaduto il tempo li recuperiamo e togliamo attentamente tutte le spine.

A questo punto lasciamo per un attimo da parte l’orata e pensiamo al condimento. Ci procuriamo una ciotola capiente in cui verseremo il succo dei limoni e l’olio di oliva. Tritiamo la radice di zenzero e la uniamo nella stessa ciotola con un’aggiunta di sale e pepe.

Mettiamo in ammollo i filetti di pesce nel condimento che abbiamo appena preparato. Lasciamoli per 15 minuti massaggiandoli con le mani. Dopodiché potremo preparare una teglia da forno in cui adagiare i filetti scolati. Insaporiamo con un po’ di prezzemolo tritato e un pizzico di pepe e cuociamo in forno preriscaldato per circa 15 minuti a 180 gradi. Dopodiché potremo finalmente servire il nostro delizioso piatto.

Dunque, non baccalà e salmone ma questo pesce al forno saporito sarà il secondo piatto che spopolerà nelle feste. Ecco, invece, la ricetta natalizia con un pesce gustoso che conquisterà la tavola.