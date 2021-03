Comodità e benessere sono valori importanti per un cane e un gatto. È bene, quando si adotta un cucciolo, pensare di adeguare la casa in modo confortevole, stimolante e sicuro. La cuccia o il giaciglio è importante sia per il cane che per il gatto. Essa deve essere vista come un luogo silenzioso, sicuro, dove potersi rifugiare e rilassare.

I negozi specializzati vendono una varietà incredibile di cucce. Queste, però, hanno per lo più prezzi molto alti. È vero anche che per i nostri amici a quattro zampe siamo disposti a tutto. Anche a prendere gli attrezzi e cercare di costruire una cuccia creativa e fai da te. Basta avere entusiasmo e un po’ di manualità con gli attrezzi. Ecco 2 idee facili ed economiche per cucce fai da te eleganti per il proprio cane o gatto. Si resterà strabiliati dal risultato ottenuto con poco lavoro e oggetti riciclati.

Materiali di recupero

Recuperare e utilizzare materiali di scarto in buone condizioni è un atto virtuoso. Oggi basta recarsi da un faidate per acquistare a poco prezzo gli attrezzi adatti a lavorare ogni tipo di materiale. Per le cucce artigianali si è pensato a due materiali e strutture diverse.

Il primo materiale è il legno di un vecchio cassetto, isolante, compatto e perfetto per l’interno. Ideale per una cuccia più avvolgente, dove l’animale si possa sentire protetto. Il secondo materiale, invece, sfrutta il riciclo di una vecchia felpa. Quindi ideale per i cani e i gatti che amano un giaciglio morbido senza spigoli.

2 idee facili ed economiche per cucce fai da te eleganti per il proprio cane o gatto

Per il cassetto/cuccia non serviranno molti attrezzi. Una volta scelto il supporto preso da un vecchio armadio o cassettone, bisogna ripulirlo e scartavetrarlo nel caso ci fosse bisogno. Se si preferisce, per renderlo ancora più unico, è possibile dipingerlo o decorarlo a piacimento.

La struttura sola non basta per farne una cuccia. Quindi sarà necessario trovare un cuscino o materassino della giusta dimensione. Magari anche il cuscino può essere ricavato da una vecchia federa riempita di gommapiuma. L’idea del cassetto sorprenderà tutti e darà un tocco di classe all’arredamento.

Per la cuccia realizzata con la vecchia felpa serviranno un vecchio cuscino, dell’ovatta, ago e un filo resistente. Si inizia girando alla rovescia la felpa e cucendo i bordi del collo, lasciando un piccolo spiraglio aperto. Effettuare una cucitura lineare a metà della maglia che unisca fronte e retro. Inserire dell’ovatta nelle maniche che formeranno i bordi del cuscino. Cucire insieme le maniche per chiuderle. Inserire il cuscino all’interno della felpa e cucire il bordo. Il cuscino bordato è completo.