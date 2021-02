Il freddo non accenna a passare tanto che, negli ultimi giorni, ha nevicato in diverse città di Italia. Sappiamo che ne avremo ancora per un po’ e che dovremo attrezzarci per superare il gelo. Ma non siamo gli unici che soffrono queste temperature. Anche i nostri amici pelosi possono risentire dell’inverno. Ed è per questo motivo che dovremmo pensare anche a loro. Non tutti i cani, infatti, hanno del pelo resistente, e potrebbero soffrire in questi ultimi mesi quando li portiamo a spasso. E fare un cappotto appositamente per loro sarebbe davvero l’ideale. Inoltre, pensiamo a quanto sarebbero alla moda con un accessorio fatto direttamente da noi!

Come possiamo realizzare un cappotto per il nostro cane

In questo precedente articolo del nostro team di ProiezionidiBorsa, avevamo già fornito qualche consiglio utile. In questa sezione appena indicata, infatti, sarà possibile trovare alcune idee per riciclare un maglione o una calza per realizzare un cappotto alla moda per il proprio amico a quattro zampe. Ma c’è un’altra scelta che si può fare per coprire il nostro Fido. E si basa sempre sul riciclare un vecchio oggetto che abbiamo in casa, perciò nessuna spesa extra! E allora, creiamo un delizioso cappottino fai da te per il nostro cane con questo comune oggetto che abbiamo in casa. Vediamo di cosa si tratta. E specifichiamo che una sciarpa sarà ideale per un cane piccolo. Se il nostro amico dovesse essere di taglia media o grande, ci serviranno più sciarpe per realizzare il suo cappotto.

Una nostra vecchia sciarpa di lana può diventare un grazioso cappotto per Fido

Per prima cosa misuriamo la circonferenza del torace, e la lunghezza dal collo alla coda e delle zampe posteriori e anteriori del nostro cane. Ora che abbiamo tutte le misure, usiamo una carta modello e, dopo aver disegnato con del gesso i centimetri necessari per ogni sezione, ritagliamo dalla nostra sciarpa inizialmente la lana che serve per il torace fino ad arrivare alla coda. Creiamo ora dei buchi che serviranno per inserire le zampe e la coda, così che non rimangano incastrate. Ora poniamo questa parte sul torace del cane e uniamo i due lati alla fine sotto il busto con un nastro in velcro, così da poterlo inserire e togliere con facilità.

Allora prepariamoci e creiamo un delizioso cappottino fai da te per il nostro cane con questo comune oggetto che abbiamo in casa.