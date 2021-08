Livelli alti di colesterolo LDL nel sangue sono un chiarissimo segnale di uno stile di vita non corretto.

In questa situazione, è importante cambiare alimentazione, fare esercizio fisico ed eliminare del tutto fumo, alcool ed altre sostanze dannose per la salute.

L’ipercolesterolemia è una condizione che interessa circa il 38% degli italiani e negli anni continuerà ad aumentare.

Per invertire questa rotta è assolutamente necessario partire innanzitutto da sé stessi, cominciando dalla dieta. In questo senso, su ProiezionidiBorsa abbiamo spesso consigliato alcuni alimenti per prevenire e contrastare il colesterolo alto. Ad esempio “pochi sanno che questo succo di frutta depura le arterie ed abbassa il colesterolo”.

In questo articolo, invece, scopriremo che ancora in pochi lo comprano ma quest’olio è un vero toccasana contro il colesterolo cattivo.

Un condimento davvero speciale

Come riportano alcuni studi della stimata Fondazione Veronesi, per diminuire il colesterolo bisogna evitare condimenti come il burro, il lardo e lo strutto. Più indicati sono, invece, gli oli vegetali polinsaturi o monoinsaturi come l’olio EVO; oppure l’olio di riso, particolarmente diffuso in Asia.

Quest’ultimo è un olio estratto dal germe e dalla pula, che è la pellicola interna che riveste il seme del riso.

Grazie all’elevato contenuto di fitosterolo gamma orizanolo, è un condimento ideale per tenere a bada i livelli di colesterolo LDL. Tanto è vero che nelle regioni asiatiche vi è una correlazione impressionante fra la bassa incidenza di malattie cardiovascolari ed il suo consumo.

Pochi lo comprano ma quest’olio è un vero toccasana contro il colesterolo cattivo

Oltre alla presenza di fitosteroli, che riducono i grassi nel sangue, vi è un’alta concentrazione di vitamina E.

Per questo motivo, l’olio di riso è anche un forte antiossidante, capace di combattere i radicali liberi e prevenire anche l’invecchiamento precoce.

Il sapore dell’olio di riso è gradevole e delicato, ideale per condire piatti a crudo.

Grazie all’elevato punto di fumo (intorno ai 230 gradi) è indicato anche per eseguire delle fritture.

Queste infatti risultano più leggere e fragranti rispetto a quelle realizzate con altri tipi di olio.

Oltre all’alimentazione

L’olio di riso è un ingrediente molto utilizzato anche in campo cosmetico.

Infatti, è alla base di svariati prodotti per la bellezza dei capelli, o della pelle, grazie al suo potere idratante ed emolliente. Molti lo utilizzano anche per contrastare le smagliature, o per trattare le irritazioni causate dalle cerette.

Inoltre, risulta molto efficace in questo periodo, perché aiuta a schermare e proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette.

