Dopo i 40 anni sulla pelle, soprattutto delle mani e del viso, iniziano a comparire delle macchie di forma, colore e dimensioni differenti. Queste imperfezioni sono oggettivamente fastidiose e antiestetiche, e potrebbero rovinare il più radioso dei sorrisi. Per migliorare l’aspetto della pelle, però, non è necessario spendere cifre esorbitanti, ma si potrebbe attingere alle risorse di madre natura e farlo in modo sano ed ecologico. Pochi sanno, infatti, che i rimedi naturali per eliminare le indesiderate macchie della pelle sarebbero questi ingredienti efficaci ed economici.

Perché si formano le macchie?

Le macchie sulla pelle sono la conseguenza di un’eccessiva produzione di melanina, un pigmento che determina il colore della pelle. Questa alterazione può essere provocata da diversi fattori:

l’invecchiamento cutaneo;

la predisposizione genetica;

i fattori esogeni come l’eccessiva esposizione ai raggi U.V., l’assunzione o l’applicazione cutanea di farmaci fotosensibilizzanti o fototossici;

i fattori endogeni come alterazioni metaboliche o ormonali come menopausa e gravidanza.

Sebbene queste discromie possano comparire ovunque, le zone maggiormente colpite sono viso, dorso delle mani e braccia. Nella maggior parte dei casi, sono solo un fastidioso problema estetico senza ripercussioni sulla salute, ma non vanno comunque sottovalutate.

Per prevenire l’insorgenza di queste macchie è necessario avere sempre cura e rispetto della pelle. È fondamentale applicare una buona protezione solare e fare giornalmente una pulizia del viso con prodotti di qualità. E ancora bere tanto e seguire una dieta sana e ricca di vitamina E, che si trova negli oli, nella frutta secca, nei cereali integrali e nei semi.

Pochi sanno che i rimedi naturali per eliminare le indesiderate macchie della pelle sarebbero questi ingredienti efficaci ed economici

Per attenuare le discromie cutanee e migliorare l’aspetto generale della pelle, si potrebbero utilizzare e combinare alimenti e sostanze naturali. Di seguito una soluzione fai da te che bisognerebbe provare.

Olio di oliva e curcuma: l’olio extra vergine d’oliva, alimento principe della dieta mediterranea, sarebbe ricco di sostanze antiossidanti e per questo noto per le sue virtù e le sue proprietà benefiche sulla pelle. Anche la curcuma, una spezia impiegata soprattutto nella cucina orientale e indiana, avrebbe un’importante azione antiossidante. Infatti è ricca di vitamine, in particolar modo la E. Le sue spiccate proprietà antinfiammatorie, inoltre, sarebbero in grado di contenere gli effetti dei radicali liberi e rallentare i processi di invecchiamento.

Bisognerebbe mescolare insieme i due preziosi ingredienti per ottenere una miscela da applicare regolarmente sul viso. Si lascia agire per qualche minuto e poi si risciacqua abbondantemente.

Ovviamente nel caso in cui le macchie cutanee cambiassero forma, colore o dimensione è importante rivolgersi tempestivamente al proprio dermatologo.