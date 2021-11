Lo zafferano è una spezia molto pregiata e molto amata dagli chef. Un prodotto dal profumo e dal sapore inconfondibile che non può assolutamente mancare nelle cucine degli italiani.

Lo zafferano ha origini antichissime, infatti le sue proprietà benefiche erano ampiamente conosciute dal popolo egiziano. Questa spezia è denominata “oro rosso”, non solo per le sue doti preziose ma anche per il costo abbastanza elevato. Si ricava dagli stigmi del fiore del Crocus sativus, che saranno essiccati e venduti in polvere oppure interi. Questo prodotto ha un colore aranciato, molto pigmentato, un gusto amarognolo e un odore acuto.

Ecco gli errori da evitare per avere una pianta di zafferano rigogliosa anche sul balcone di casa

Lo zafferano nasce esclusivamente da un bulbo. Infatti facciamo attenzione quando andiamo a comprarli perché esistono delle piante della stessa famiglia meno pregiate e che non si possono ingerire.

I vasi da utilizzare devono essere della giusta dimensione, perché ogni bulbo necessita del proprio spazio. Si piantano a fine estate (fine agosto e inizio settembre) ad una distanza di circa 5 centimetri e una profondità di circa 10 centimetri.

Il terreno perfetto per la loro coltivazione deve essere ricco di sostanze organiche e ben drenato. Facciamo attenzione per evitare un errore molto comune; lo zafferano non necessita di molta acqua, anzi teme i ristagni idrici. Infatti è una pianta che ben sopporta i periodi di siccità ma non il freddo intenso e la mancanza di luce. In inverno spostiamo il nostro vaso e posizioniamolo in un luogo bene riparato. Quindi, ecco gli errori da evitare per avere una pianta di zafferano rigogliosa anche sul balcone di casa.

Se i passaggi sono stati ben eseguiti, ad ottobre cominceranno a spuntare i primi ciuffetti di erba e dopo qualche giorno i fiori. Questi andranno raccolti e puliti per ricavare gli stimmi di zafferano.

Ma come si prepara

Abbiamo affermato che lo zafferano è una spezia molto pigmentata, in grado di colorare tutti gli alimenti. Infatti pensiamo al tipico risotto alla milanese e al suo meraviglioso colore giallo. In commercio possiamo trovare questa spezia in pistilli o in polvere.

Nel caso comprassimo i pistilli prima di utilizzarli dobbiamo lasciarli in infusione per circa 40 minuti all’interno di una ciotolina piena di acqua calda. Una volta trascorso questo tempo, aggiungiamo il liquido di infusione alle nostre pietanze.

Lo zafferano in polvere è molto più immediato. Dovrà essere solamente stemperato in un po’ di acqua tiepida e aggiunto immediatamente alla ricetta.

