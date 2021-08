A molti di noi sarà capitato di cambiare telefono e di mettere via nel cassetto quello vecchio ed inutilizzato, destinato alle sole emergenze. Molto spesso scegliamo di prendere uno smartphone nuovo quando quello precedente, lento ed obsoleto, è ancora funzionante. Tuttavia, questi potrebbero tornare incredibilmente utili per migliorare la copertura della rete nelle stanze della casa in cui prende poco. Pochi sanno che i nostri vecchi telefonini possono potenziare la rete Wi Fi funzionando da ripetitori.

Questa funzione è disponibile anche su tablet e computer, anche se i passaggi per attivarla variano di dispositivo in dispositivo. Potremmo anche utilizzare il nostro telefono attuale come ripetitore wireless. Tuttavia, c’è da considerare che lo smartphone potrebbe esser sottoposto a surriscaldamento e ad un elevato consumo della batteria. Questi due fattori potrebbero contribuire nel lungo termine a danneggiare lo smartphone e ridurne considerevolmente l’autonomia.

Pochi sanno che i nostri vecchi telefonini possono potenziare la rete Wi Fi funzionando da ripetitori

Capita spesso di avere punti della casa in cui la rete prende meno o non riusciamo proprio a connetterci, come ad esempio sul balcone o nel giardino. Date le belle giornate di sole attuali a più di qualcuno potrebbe venir voglia di stare fuori e lavorare all’aria aperta. Fortunatamente, grazie a questo metodo potremo farlo riciclando smartphone vecchi abbandonati a sé stessi e soprattutto senza spendere nulla in nuovi ripetitori. Ci basterà soltanto trovare un punto strategico della casa in cui amplificare il segnale, attivare la funzione Hotspot Wi Fi e lasciare il telefono in posizione. Sarebbe preferibile posizionarlo in modo da essere vicino al posto in cui desideriamo avere copertura, ma in modo tale che il segnale sorgente amplificato sia di buona intensità.

La soluzione ideale sarebbe di utilizzare un corridoio o una stanza a metà fra il modem e il luogo senza copertura. Se abbiamo più telefoni possiamo amplificare il segnale a catena e raggiungere ogni angolo della casa. Per attivare la funzione Hotspot Wi Fi in base alla personalizzazione del sistema ogni telefono prevede dei passaggi diversi. Tuttavia, la maggior parte consente, entrando nelle Impostazioni, di ricercare le funzioni desiderate attraverso il tasto o la barra di ricerca. Proviamo a vedere se nell’angolo a destra dello schermo o nella parte superiore è presente uno spazio per digitare o una lente di ingrandimento. Se non c’è, cerchiamo la funzione Hotspot sotto Wi Fi o Reti. Non per forza è denominata in tal modo, ma il più delle volte la voce completa comprende una di queste due parole.

Approfondimento

Sono queste le app essenziali e molto pratiche che chi viaggia dovrebbe scaricare subito