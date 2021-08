Alla luce degli ultimi sviluppi Wall Street ora potrebbe partire per nuovi rialzi. Come al solito la tendenza verrà analizzata di girono in girono per mantenere il polso della situazione e operare con le probabilità a favore.

Scenario dal 30 agosto al 3 settembre

Fra lunedì e martedì dovrebbe formarsi il minimo per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì, giornata di massimo settimanale.

Cosa attendere quindi da ora in poi?

Quali sono i livelli da monitorare per il trend di brevissimo per la giornata odierna?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.499.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 14.966.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.474.

Wall Street ora potrebbe partire per nuovi rialzi ma quando comprare Verizon Communications?

Di questo titolo ci siamo occupati a inizio anno ed oggi torniamo sull’argomento per capire se alle porte ci potrebbero essere sviluppi positivi ed opportunità da cogliere.

Verizon Communications (NYSE:VZ) ha chiuso la giornata di contrattazione del 27 agosto al prezzo di 54,77 dollari in rialzo dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 53,83 ed il massimo a 59,85.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano un fair value in area 60,52. I nostri calcoli invece, elaborati studiando i bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 150 dollari per azione (sottovalutazione dei prezzi attuali di oltre il 100%).

Dividend yield del 4,58%.

La strategia operativa

La tendenza di breve e lungo termine è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 56,79 dollari, sono possibili ulteriori ribassi verso area 48,84 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 54,40. Non è ancora il momento di compare questo titolo.

Come al solito si procederà per step.