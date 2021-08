Ferragosto è il momento preferito dagli Italiani per viaggiare, che sia in Italia o all’estero. Un ottimo momento per concedersi una meritatissima pausa e scoprire qualche posto nuovo. Per evitare qualsiasi tipo di stress o per cavarsela in qualsiasi situazione, sono queste le app essenziali e molto pratiche che chi viaggia dovrebbe scaricare subito.

I cellulari, si sa, sono senza dubbio una fonte potenzialmente infinita di risorse. Per quanto ultimamente siano soprattutto usati per intrattenere, spesso tornano utilissimi in situazioni più critiche, che possono capitare in viaggio. Con questo articolo scopriremo alcune funzionalità nascoste del nostro telefono che ci salveranno sicuramente da qualche situazione scomoda durante il viaggio.

Sono queste le app essenziali e molto pratiche che chi viaggia dovrebbe scaricare subito

Le prime app che ci torneranno più utili sono, appunto, quelle per viaggiare, essenziali in particolar modo se dobbiamo avventurarci con i trasporti pubblici. Cominciamo con la conosciutissima Google Maps, per poi passare ad app meno conosciute ma altrettanto valide.

Cliccando sull’icona dei trasporti, dopo aver scelto posto di partenza ed arrivo, Google Maps offre un percorso dettagliatissimo per andare da A a B, offrendo valide alternative. Spesso indica con precisione la piattaforma dalla quale parte un bus o un treno, funzione che troppo spesso manca in altre applicazioni simili.

Rome2Rio

La seconda app che dobbiamo scaricare immediatamente si chiama Rome2Rio.L’applicazione, completamente gratuita, è stata pensata proprio per poter offrire tutte le soluzioni migliori per arrivare, ad esempio, da Roma a Rio. Rispetto a Google Maps ha l’enorme vantaggio che suggerisce compagnie di trasporti meno conosciuti ma sempre affidabili. Quest’ultime spesso possono salvare il viaggio se non troviamo nulla con i mezzi pubblici classici.

Inoltre, è possibile controllare qualsiasi tratta, senza dover decidere in anticipo l’orario o il giorno preciso. L’applicazione, accessibile anche da browser, offre una scaletta dettagliata con tutti gli orari e i giorni nei quali sono disponibili i mezzi. Ottima per organizzare un viaggio con un po’ di anticipo o trovare una soluzione alternativa last minute.

PackPoint

Un’altra app che ci tornerà molto utile e ci salverà da tanto stress si chiama PackPoint. Da utilizzare prima di qualsiasi viaggio, l’app chiede un piccolo questionario iniziale sul tipo di vacanza o viaggio che andremo a fare, per poi fornirci una lista completa di tutto quello che dovremo portarci. L’applicazione prende in considerazione la durata del viaggio, il tempo atmosferico e le attività che vogliamo fare. Perfetta per non ridurci all’ultimo momento e per togliere finalmente quell’eterno dubbio di aver dimenticato qualcosa di importante.

Uber

Finiamo in bellezza con un’applicazione che ha salvato milioni di persone intorno al mondo, sempre pronta per ogni necessità: Uber. Permette agli utenti di ricevere un passaggio in macchina in modo assolutamente efficiente e sicuro. Basterà accordarsi sul punto di arrivo e sul tipo di abitacolo che preferiamo e nel giro di minuti avremo il nostro tassista personale per un prezzo molto conveniente. Attenzione, però, a controllare in anticipo che il servizio sia disponibile nella meta prescelta, perché non tutti i paesi sono coperti dall’app.

Approfondimento

Attività gratuite a portata di telefono che renderanno la nostra vacanza diversa e indimenticabile.