Quando si tratta di scegliere con quali piante decorare il terrazzo, spesso le scelte sono molte e non è semplice decidere. Ma esiste una scelta che permette di ottenere sia un terrazzo bello e fiorito, sia una scorta a portata di mano di un comunissimo ingrediente.

Infatti, coltivando questo ingrediente sul proprio terrazzo, si potrà godere della bellezza dei suoi fiori, ed usarlo propriamente in cucina. Vediamo quindi di quale pianta stiamo parlando.

Pochi sanno che i magnifici fiori di questo ingrediente possono abbellire il nostro terrazzo: l’aglio

L’aglio è una pianta bulbosa dalle moltissime varietà, utilizzata da sempre in cucina per insaporire le pietanze e rendere unico ogni piatto. Inoltre, è conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà, tra cui il fatto di proteggere da infezioni, ipertensione e perché no, anche dai vampiri!.

Questa pianta cresce molto bene anche in vaso e produce dei fiori molto graziosi, piccolini e raggruppati in mazzetti sferici. È semplice da crescere in vaso, non richiede particolari cure e l’unica accortezza per farlo crescere in salute è di evitare i ristagni d’acqua. Basterà quindi bagnare la pianta 2 volte alla settimana durante l’anno, ogni giorno d’estate, per averlo sempre in salute.

L’aglio, di solito, si pianta in autunno anche da uno spicchio d’aglio presente in cucina, purché sia biologico e non trattato. Dopodiché, la pianta fiorirà per tutta l’estate, donando colore al nostro terrazzo.

I vantaggi di coltivare l’aglio in terrazzo

Per cui, ora tutti sanno che i magnifici fiori di questo ingrediente possono abbellire il nostro terrazzo come pochi altri. Inoltre, questa scelta offre diversi vantaggi:

a) bellezza: i fiori dell’aglio sono piccoli, raccolti in mazzi sferici e con colori che vanno dal rosa al lilla. Sono caratterizzati da un fascino delicato e decisamente unico e fioriscono a partire dagli ultimi mesi primaverili fino in piena estate;

b) utilità in cucina: tutti quanti in cucina utilizzano l’aglio per insaporire piatti e pietanze, o per preparare dei deliziosi sughetti come il pesto. Per cui, avere dell’aglio, per di più biologico, direttamente sul terrazzo è comodo;

c) allontana gli insetti: in generale, gli insetti non amano i profumi forti, per cui le piante come l’aglio sono perfette per allontanarli. In particolare, questo torna utile d’estate, per tenere alla larga le fastidiosissime zanzare.

Per cui, sono questi tutti i motivi per decidere di decorare il proprio terrazzo con l’aglio.

