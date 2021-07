Abbiamo già parlato di come il turismo slow (“lento”) stia prendendo piede sempre di più tra le nuove tendenze, da qualche anno a questa parte. Ricordiamo come la crisi sociale innescata dall’emergenza sanitaria abbia favorito questo tipo di turismo e qualunque forma di ritorno alla natura. E al contatto con la terra.

Il turismo slow nasce proprio per permettere al turista di apprezzare appieno e fino in fondo il luogo che sta visitando. Che sia una città, un villaggio, una località di mare o di montagna, non c’è differenza. E in Italia?

Per il rivoluzionario turismo slow, i migliori luoghi italiani sono questi.

Perché scegliere il turismo lento?

Scegliere il turismo lento significa fare una scelta di qualità. Viaggiare “lento” significa immergersi completamente nel territorio che visitiamo, assorbendo il più possibile le tradizioni e la cultura del territorio.

In questo modo è più facile percepire le sensazioni che ci arrivano dalle esperienze che facciamo durante un viaggio. Abbiamo tutto il tempo per rilassarci e pensare, uscendo dagli schemi del turismo consumistico del motto: “vedere tutto e non apprezzare niente”.

Sono questi i migliori luoghi italiani per il rivoluzionario turismo slow

Nel 1999 nasce ad Orvieto il progetto “Cittaslow”, una rete di città, non solo italiane, che aderiscono alla filosofia del turismo lento. Queste città hanno tutte una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti e portano avanti anche progetti di slow food, per promuovere le tradizioni culinarie del territorio.

In Italia ce ne sono tantissime di queste città. Tra queste le spettacolari Amalfi e Positano, oppure le storiche Orvieto, Anghiari e Sperlonga (inserita nella lista dei Borghi più belli d’Italia).

Tra i borghi arroccati sulle montagne abbiamo Todi, Teglio e Tolfa, mentre tra i porti di mare Trani, Pollica e Levanto.

Invece, tra le slow cities del Nord, ci sono Belluno, Farra di Soligo e Chiavenna. In Italia ci sono circa una novantina di queste città… davvero l’imbarazzo della scelta.