Si vive ormai in una società complessa e dai ritmi incalzanti capace di incidere sulla serenità della vita delle persone, adulti o bambini che siano. Spesso le cause che spingono ad essere sempre più ansiosi e stressati limitano le possibilità di godere del tempo libero che si ha a disposizione. Per questa ragione è importante creare occasioni che permettano di riappropriarsi di una nuova dimensione in cui si possa riscoprire il valore della pazienza e della tranquillità.

A tal proposito, pochi sanno che esiste un’attività facile e creativa che fa bene al cervello e all’umore, capace di trasformarsi in un valido strumento utile a ridurre la tensione e a donare spensieratezza.

Si tratta di un mezzo in grado di esprimere la propria creatività attraverso la manualità.

Nello specifico, colorare, come dimostrato da diversi studi, ha effetti positivi sulla salute psico-fisica durante i periodi di forte affaticamento. È un’attività semplice che si sperimenta sin da piccoli e che non si associa quasi mai al mondo dei grandi. Da qualche anno però, gli album da colorare con motivi floreali o geometrici si sono diffusi molto anche fra gli adulti.

Riempire spazi vuoti con movimenti ripetitivi e pastelli dalle varie e brillanti tonalità procura un gran senso di pacatezza, aiuta a rielaborare pensieri ed emozioni, a riflettere con se stessi e ad acquisire consapevolezza su quelli che sono i propri bisogni.

Colorare stimola l’area del cervello associata alla razionalità e quella relativa all’emotività. È in grado di aumentare la capacità di concentrazione e sviluppare la motricità fine, favorendo creatività, benessere ed equilibrio interiore.

Come approfittare al meglio di questa opportunità

Praticare quest’attività almeno 20 minuti al giorno, aiuta quindi ad evadere e a distogliere la mente dai pensieri negativi, lasciando fluire le emozioni e allontanando i dispiaceri. Colorare regolarmente può essere una vera e propria strategia terapeutica. Un ulteriore vantaggio lo si può avere se quest’attività la si svolge in compagnia. Gli effetti positivi dello stare insieme e del condividere con gli altri, ad esempio con i propri figli, possono essere numerosi. La sinergia infatti è sempre vincente, favorisce il confronto, la condivisione, il sostegno reciproco e la socialità.

Infine, un altro spunto per rendere l’attività più efficace, che la si svolga soli o in compagnia, è quello di utilizzare i colori più vicini alle proprie emozioni del momento, così da renderla un’esperienza creativa intima ed intensa.

