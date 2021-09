La pulizia del piano cottura e del lavello è una necessità quotidiana da cui non possiamo esimerci. Ogni tanto però occorre pulire ante e scaffali dei pensili perché il grasso si concentra soprattutto intorno alle maniglie. E ancor più il vapore anche se proviamo ad incanalarlo tramite la cappa, finisce in parte sui mobili. Quindi la pulizia è sempre necessaria soprattutto se nell’ordinario pranziamo e ceniamo (quindi cuciniamo) sempre a casa.

Prima di agire

La premura da adottare senza cedere alla pigrizia e alla noia, e preliminare a qualsiasi trattamento, riguarda la lettura del libretto delle istruzioni. Se lo teniamo ancora da qualche parte della casa, conviene spulciarlo e leggere i consigli che la l’azienda di produzione riserva alla nostra cucina. Diversamente stiamo in guardia da soluzioni troppo aggressive e teniamo sempre conto del materiale con cui sono realizzate ante e pensili.

Semplicissimo pulire il grasso sulle ante della cucina con questa miscela tutta da scoprire

La miscela che proponiamo è molto semplice e potrebbe risolvere il nostro problema da patina di grasso sui mobili della cucina. Facile da preparare e assolutamente fai da te, ci giunge dai consigli delle casalinghe che lavorano in casa con precisione. Poniamo in una bacinella dell’acqua calda dove scioglieremo qualche cucchiaio di aceto bianco e del sapone liquido. Se il sapone è quello che normalmente usiamo per lavare i piatti a mano ed è concentrato, ne basta poco. Se optiamo per il sapone di Marsiglia, possiamo utilizzarne un cucchiaio. Immergiamo un panno in microfibra e procediamo a pulire con movimenti circolari. La combinazione di questi prodotti normalmente si rivela efficace per la pulizia della cucina. Il passaggio successivo consiste nel risciacquare con panno ben strizzato imbevuto di acqua pulita.

Provare prima di pulire

È sempre fondamentale testare una piccola quantità della nostra miscela su un angolo della cucina. Magari quello meno in vista in modo da poterne testare il risultato e scongiurare eventuali danni al materiale. Si tratta di una combinazione di ingredienti molto in uso, però è sempre bene provare prima su una parte piccola e procedere sicuri. Scopriremo così che è semplicissimo pulire il grasso sulle ante della cucina con questa miscela tutta da scoprire che lascerà un profumo di pulito. Le ante risulteranno ben pulite e soprattutto dobbiamo considerare il potere di sgrassante naturale dell’aceto che è anche ottimo per disinfettare e prevenire la formazione di batteri.

Un consiglio

Se la cucina è bianca e da qualche parte inizia ad assumere lo sgradevolissimo colore giallastro, possiamo provare ad aggiungere una punta di bicarbonato. Normalmente ha potere sbiancante oltre che igienizzante. Ed è utilissimo in molti altri casi per l’igiene della casa. Infatti possiamo utilizzarlo anche per lavare pavimenti e terrazzi.