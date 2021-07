Siamo oramai in estate e nessuno rinuncia al piacere di mangiare con vista mare un bel piatto a base di pesce. La cucina italiana ha formidabili pietanze ma questa volta vogliamo soffermarci su spaghetti vongole e cozze. Nella sezione cucina del nostro giornale esistono vari articoli su come cucinare la pietanza. Ora invece focalizziamo l’attenzione su quello che rimane: infatti i gusci sono il vero problema di un gustoso piatto con spaghetti vongole e cozze.

In effetti ci siamo sempre chiesti come smaltire i gusci e sicuramente i lettori compiono un madornale errore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dove gettare i gusci

A primo impatto riteniamo di gettare i gusci dei piccoli e golosi molluschi nel bidone dell’umido. Attenzione perché la natura calcarea di gusci li rende non biodegradabili e difficilmente compostabili perciò non devono finire nel bidone dell’umido bensì da un’altra parte.

Dunque quando nel piatto spaghetti vongole e cozze rimangono solo i gusci, quest’ultimi devono essere smaltiti nel bidone dei rifiuti indifferenziati secchi.

Quindi i gusci di cozze e vongole, a dispetto di quanto si possa pensare sono un rifiuto alimentare molto particolare nonostante siano naturali prodotti del mare. Lo stesso dicasi per cannolicchi, capesante e conchiglie. La presenza nei gusci di carbonato di calcio è incompatibile con l’obiettivo della raccolta dei rifiuti biodegradabili.

Ma sorge un problema

Come abbiamo detto precedentemente in via generale i gusci devono essere smaltiti nel bidone dell’indifferenziato secco.

Purtroppo, però, in Italia il caos regna sovrano anche nella raccolta differenziata. Infatti ogni Comune attua regole diverse. E facendo un rapido controllo sui siti istituzionali abbiamo notato che i gusci possono finire anche nell’umido oppure nell’organico. Cioè i gusci di vongole e cozze finiscono nella stessa busta di scarti di cucina, fondi del caffè, cibi scaduti o avariati.

Ogni Comune ha regole diverse

Logicamente un motivo c’è: determinati Comuni attuano un diverso processo di distruzione dei rifiuti. Infatti i gusci si dissolvono nel processo di compostaggio e quindi compatibili con lo smaltimento dell’organico.

Dunque è vero che i gusci sono il vero problema di un gustoso piatto con spaghetti vongole e cozze solo quando ci troviamo in una città diversa dalla nostra. In questo caso meglio consultare le linee guida dell’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti.