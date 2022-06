Come rimedi naturali contro le scottature potremmo usare non solo aloe vera e patate, ma anche questi due alimenti super efficaci

Dopo un anno passato con un colorito da fantasma, è arrivato il momento di armarsi di santa pazienza e attendere i risultati dell’esposizione al sole, per sfoggiare una tintarella dignitosa e provare a reggere il confronto con la vicina di ombrellone. Tuttavia, non dobbiamo farci prendere dall’urgenza di mostrare un colorito dorato e seguire tutti gli step di protezione, altrimenti ci vuole un attimo per incorrere in eritemi e scottature. Nei casi più gravi, neanche l’aloe vera e le patate potranno aiutarci.

Rimedi naturali efficaci

Molti non usano le creme solari per pigrizia o perché odiano la sensazione di unto e gli aloni sui vestiti. In realtà, esistono in commercio dei solari dalla texture leggera e che non ungono. In ogni caso, c’è poco da fare: senza crema solare, ci si scotta. Ci accorgiamo subito di un’ustione solare, perché la pelle si arrossa dopo qualche ora dall’esposizione al sole. Questo dovrebbe già spingerci ad idratare e lenire la pelle con creme emollienti e convincerci a non ripetere l’esposizione per qualche giorno.

Tuttavia, i più temerari, noncuranti delle conseguenze, si espongono nuovamente al sole e in quel caso potremmo ritrovarci con eritemi, gonfiori della pelle e prurito. Tra i rimedi naturali più in voga abbiamo sicuramente l’aloe vera, da sempre grande alleato di infiammazioni e arrossamenti di ogni genere (dall’irritazione post depilazione, all’infiammazione delle gengive, questo gel è davvero portentoso e lenitivo). Altri ancora ricorrono alle patate. Basta sbucciarle, tagliarle a fette e posizionarle sulla pelle per disinfiammarla e decongestionarla. Alcuni le frullano e lasciano in posa l’impacco per una ventina di minuti per placare prurito e calore.

Come rimedi naturali contro le scottature non usiamo solo aloe vera e patate, ma anche questi due alimenti super efficaci

Nei casi di scottature gravi sarebbe sempre meglio contattare il medico. Se la scottatura è lieve potremmo invece fare ricorso ai rimedi della nonna per migliorare la situazione ed attenuare i fastidi. Oltre ad aloe e patate, esiste un altro impacco formidabile da provare, a base di due ingredienti naturali: yogurt e cetriolo. Frullando due cetrioli con tre cucchiai di yogurt si ottiene un composto omogeneo e rinfrescante. Prima di usarlo, lasciamolo riposare in frigo per circa un’ora.

Come preparare l’impacco

Una volta pronto, stendiamolo sulle scottature e lasciamolo agire finché non si secca. La pelle risulterà idratata in profondità. Usato ogni giorno impedirà inoltre alla pelle di screpolarsi. Se il fastidio è notevole, possiamo ripetere questo impacco anche ogni 2 ore. Come rimedi naturali contro le scottature abbiamo l’imbarazzo della scelta. Sebbene sarebbe sempre meglio prevenire, usando le giuste creme solari con costanza, questo impacco fresco sarà un grande alleato per placare le rogne di ustioni e scottature, per tutti gli appassionati di abbronzatura selvaggia.

