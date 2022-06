Concorsi e bandi potrebbero essere un ottimo modo, per molti di noi, per trovare un lavoro. Non sono poche le persone, infatti, che in questo momento stanno cercando un impiego. Chi perché si trova momentaneamente disoccupato, chi perché vuole cambiare aria, le richieste sicuramente non mancano.

Quindi, bandi aperti che offrono varie opportunità da cogliere al volo. Basti pensare alla multinazionale RINA, che sta assumendo diverse persone per ampliare il proprio team.

ASIA Napoli, ecco il bando annunciato nel capoluogo campano

Altra opportunità che potrebbe interessare diversi di noi viene dall’ASIA Napoli, che ha annunciato un concorso che potrebbe coinvolgere diversi addetti. La società, in questo caso gestita dal Comune di Napoli, si occupa di gestire i rifiuti e i servizi di nettezza urbana nel capoluogo campano. E il bando, in apertura entro la fine di questo mese, offrirà lavoro a 350 persone.

Formez, inoltre, gestirà il tutto. Dunque, l’offerta riguarderà il posto di lavoro di Operatore Ecologico.

In questo caso, coloro che vorranno candidarsi, dovranno eseguire diverse mansioni, qualora venissero presi. Tra queste, lo spazzamento manuale o meccanizzato per mantenere l’igiene urbana. Oppure lo smaltimento dei rifiuti urbani e ancora lo spazzamento di giardini e parchi della bellissima Napoli.

Sono più di 300 i contratti a tempo indeterminato che verranno offerti con questo concorso anche solo con diploma in questa splendida città

I posti offerti sono a tempo pieno e, cosa ancor più importante, avranno un contratto a tempo indeterminato.

Ci si potrà iscrivere indipendentemente dall’età che si ha e il requisito fondamentale richiesto è il possesso di un diploma.

Le prove del concorso non sono ancora fissate e bisognerà aspettare il bando per capire come prepararsi e quando sostenere i test. Intanto, però, pare che ci sarà una prova preselettiva, probabilmente scritta, e poi una orale.

I test dovrebbero coinvolgere materie attinenti, come diritti e doveri dei lavoratori, e regole di normativa ambientale. Per inoltrare la domanda, dopo l’uscita del bando, ci basterà entrare sul sito ufficiale di ASIA.

Dovremo rimanere in attesa per capire come prepararsi ai test e cosa prevederanno le prove poste dal concorso. Ma intanto, comunque, sappiamo che sono più di 300 i contratti a tempo pieno e indeterminato offerti dal Concorso Spazzini Napoli 2022.

Sicuramente, questa potrà essere una opportunità di lavoro interessante per diversi di noi.

