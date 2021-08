Tutti lo consumano per i suoi numerosissimi benefici. Migliora le funzioni celebrali ed è ricco di antiossidanti. È anche conosciuto per apportare numerosi benefici al tutto il sistema cardiovascolare. Per di più, tantissimi lo utilizzano anche perché è molto utile per aiutare a bruciare i grassi. Ricco di vitamine e sali minerali come ferro, magnesio e potassio, per molti è un alimento benefico al 100%.

Stiamo parlando del tè verde, una bevanda ormai amata da tutti e considerata quasi come un elisir di lunga vita. Il tè verde è ottenuto dall’infusione della pianta Camelia Sinensis, coltivata soprattutto in India, Giappone e Cina. Ultimamente si è diffuso in tutto il mondo proprio grazie alle sue incredibili proprietà benefiche. Ma pochi sanno che bere questa bevanda comunissima potrebbe aiutare a proteggerci dal cancro.

Sembrerebbe, infatti, che alcune componenti del tè verde rallentino lo sviluppo delle cellule tumorali. È bene sottolineare che nessuna istituzione ufficiale ha confermato questa notizia. Sarà necessario attendere nuovi studi per avere la conferma.

Il tè verde ha un alto contenuto di catechine, una sostanza appartenente al gruppo dei polifenoli e che ha un elevatissimo potere antiossidante. Tra le catechine principali contenute nel tè verde abbiamo l’epigallocatechin-gallato, che è anche la sostanza che più apporta proprietà benefiche al tè verde.

Le ricerche scientifiche si sono soffermate proprio sullo studio di questa sostanza. Pare che questa sostanza antiossidante sia effettivamente in grado di rallentare lo sviluppo dei tumori.

Inoltre, si è notato che nei paesi dove si consuma tè verde con maggiore regolarità l’insorgenza di tumori è molto ridotta. Questo fa pensare che il tè verde possa essere un valido aiuto nella lotta a questa malattia.

Tè verde: quale scegliere in commercio?

È importante fare attenzione al consumo di tè verde. Per avere dei reali benefici è importante consumare le foglie del tè, le bevande zuccherate non rientrano nel gruppo di bevande da cui si possono trarre dei benefici. Nello specifico bisogna fare attenzione a quale qualità consumiamo. Purtroppo, in commercio ci sono tantissimi prodotti la cui qualità lascia un po’ a desiderare. È bene fare affidamento a negozi specializzati in cui si possono trovare le foglie di tè sfuse da acquistare. Ma soprattutto è bene verificare la provenienza delle foglie e il profumo. Più saranno profumate più il nostro tè sarà gustoso e di qualità.

