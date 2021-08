Una pianta da sola può migliorare l’aspetto di una stanza donando al contempo colore e personalità. Basta creare un piccolo angolo di verde per far cambiare decisamente volto alla casa.

Tuttavia, spesso l’arrivo in casa di una pianta può preoccupare i meno esperti per via delle cure necessarie al mantenimento. Annaffiature costanti, potature, concimazioni sono solo alcuni degli aspetti fondamentali del ciclo vitale di una pianta.

In realtà però esistono piante adatte anche a chi non ha esattamente il pollice verde. Si tratta di piante in grado di tollerare bene qualsiasi clima, di resistere a periodi prolungati di siccità ed in grado di adattarsi a qualunque esposizione. Spesso però è difficile che queste piante forti e robuste siano anche le più belle.

Nel mondo vegetale spesso bellezza fa rima con delicatezza! Spesso ma non sempre. Questo è ad esempio il caso dell’Abelia Grandiflora. Pochi conoscono questa pianta dai meravigliosi fiori bianchi che può resistere davvero a tutto.

Ecco perché questa pianta è davvero straordinaria

L’Abelia Grandiflora è una pianta bellissima dalla fioritura molto prolungata. Questa pianta infatti produce una miriade di fiori bianchi dalla primavera fino alla fine dell’estate. Nelle zone con climi più caldi, ad esempio nel Sud Italia, questa pianta può fiorire dagli inizi di marzo fino a fine novembre. I suoi fiori sono bianchi con qualche sfumatura tendente al rosa ed hanno un ottimo profumo. Con l’arrivo della primavera questa bellissima pianta inonderà il giardino di una miriade di fiori belli e profumati.

Tuttavia, ciò che rende unica l’Abelia è la sua incredibile resistenza. L’Abelia infatti ha una forza davvero straordinaria. Non teme praticamente nessun clima e resiste ad ogni tipo di temperatura. Anche in inverno infatti mantiene intatto il suo fogliame.

Queste caratteristiche la rendono praticamente perfetta per ogni giardino o terrazzo.

La coltivazione dell’Abelia è estremamente semplice con i dovuti accorgimenti. Può essere coltivata in vaso o direttamente in terra.

Per la sua coltivazione si consiglia l’utilizzo di un terriccio misto ad una piccola quantità di sabbia. La sabbia aiuterà la pianta ad evitare i ristagni idrici.

Per quanto riguarda l’esposizione, questa pianta, grazie alla sua grande adattabilità, lascia molte alternative. Può crescere praticamente in ogni situazione: dal sole diretto all’ombra. Ovviamente però la luce può influenzare la fioritura. Per questo motivo si consiglia un’esposizione comunque luminosa.

Per quanto riguarda le annaffiature, l’Abelia può tranquillamente sopravvivere di acqua piovana durante l’inverno. In estate è consigliabile un’annaffiatura settimanale.

