In ogni cosa c’è del positivo e del negativo. Pensiamo ad esempio ai dolci, a quanto sono buoni, ma pensiamo poi al fatto che se mangiamo troppe caramelle l’organismo non ci ringrazierà. E questo vale per tantissimi cibi, non solo per quelli più conosciuti come dannosi. Purtroppo, vale anche per quei cibi insospettabili. Infatti, mangiare costantemente questa famosa spezia aumenterebbe il rischio di tumore allo stomaco. Per questo motivo è sempre opportuno fermarsi a metà. Non bisogna eccedere, ma non bisogna nemmeno evitarla. E questo concetto può essere calato in moltissimi discorsi: una caramella ogni tanto va bene, ma un pacco di caramelle ogni giorno no. Ma se da una parte le caramelle e il loro eccessivo zucchero recano problemi al nostro organismo, dall’altra c’è una spezia che potrebbe recarne altri.

Mangiare costantemente questa famosa spezia aumenterebbe il rischio di tumore allo stomaco

È una spezia molto usata in Italia, e in alcuni Paesi sembra non si possa vivere senza. Stiamo parlando del peperoncino. Recenti studi hanno suggerito una connessione tra l’assunzione di alte dosi di capsaicina date dai cibi piccanti e il pericolo di sviluppare il tumore dello stomaco. Questo però negli uomini, non nelle donne, come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità.

Il peperoncino e le sue mille forme

È quindi consigliato dosare l’uso del peperoncino per evitare problemi all’organismo. Ma il peperoncino andrebbe evitato o comunque ingerito in modo molto moderato nel caso in cui si dovessero avere dei problemi allo stomaco. Infatti chi soffre di gastrite, reflusso o altri problemi digestivi, prima di mangiare cibi molto piccanti, dovrebbe valutare bene il grado di piccantezza.

Sembra banale, ma se il peperoncino è molto piccante, dopo averlo lavato, evitiamo di toccarci gli occhi. Quest’azione potrebbe portare ad un’importante irritazione degli occhi, che sicuramente vogliamo evitare.

Cosa fare se un cibo è troppo piccante?

Poniamo il caso che siamo al ristorante, magari anche indiano, dove il piccante è spesso l’elemento predominante. Inconsapevoli ordiniamo un piatto molto piccante e subito un fuoco si accenderà dentro di noi. La prima cosa che si fa è quella di bere dell’acqua, ma questa è in realtà una mossa poco corretta.

Il modo migliore per evitare quella fastidiosa e, a volte, dolorosa sensazione che il piccante dà, è quello di bere del latte oppure mangiare dello yogurt. Questo perché la caseina, che si trova nei latticini, lega la capsaicina, rimuovendola dai recettori presenti sulla mucosa.

