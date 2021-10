Pochi sanno che basterebbe avere questa pianta per allontanare le cimici da casa e non solo

Vedere una cimice, andare in bagno a recuperare un pezzo di carta igienica, prendere la cimice, ritornare in bagno e tirare lo sciacquone.

Questa scena smuoverà gli animi degli animalisti, eppure è innegabilmente una delle situazioni più tipiche di questo periodo dell’anno. In autunno, infatti, è normale ritrovarsi in casa questi piccoli insetti verdi in cerca di riparo da freddo e vento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il problema è che, oltre a risultare fastidiosi per molti, le cimici possono anche creare danni alle nostre piante. Ciò accade perché non si limitano ad appoggiarsi sulle piante, ma ne succhiano la linfa per nutrirsi. Per questi motivi, dunque, sarebbe utile scoprire qualche rimedio efficace per allontanare definitivamente le cimici da casa nostra.

Il rimedio che consiglieremo, però, non prevede l’utilizzo di prodotti chimici e tossici come gli insetticidi. Questi, infatti, sono molto dannosi, oltre che per gli insetti stessi, anche per l’ambiente e per la nostra salute.

Otterremo un grande risultato sfruttando semplicemente le proprietà di una pianta che, grazie al suo odore forte, riuscirà ad allontanare le cimici. In questo modo non creeremo danni neanche ai piccoli animaletti, che si limiteranno a non avvicinarsi più a casa nostra.

Pochi lo sanno ma basterebbe avere questa pianta per allontanare le cimici da casa e non solo

Cimici, ragni, blatte e tanti altri piccoli animali amano particolarmente il cambio di stagione. È il momento che preferiscono per inserirsi nelle nostre case, in cerca di calore e riparo.

Purtroppo, però, non sono sempre coinquilini graditi e spesso finiscono per essere trasferiti fuori dall’abitazione o eliminati senza pietà. Fortunatamente, abbiamo già scoperto l’infallibile metodo per eliminare le blatte in una sola mossa semplice e gratis. Questo metodo è del tutto naturale e non metterà in pericolo i piccoli animali, ma si limiterà ad allontanarli.

Lo stesso discorso vale per il metodo utile ad allontanare le cimici. Per farlo, ci basterà avere in casa una pianta di menta. Anzi, l’ideale sarebbe averne più di qualcuna in giro per casa.

Il potere di questa pianta

Questa pianta è tanto piccola quanto potente è il suo odore. Quest’ultimo, infatti, risulta particolarmente fastidioso per le cimici, che ne staranno ben alla larga. Infatti, pochi lo sanno ma basterebbe avere questa pianta per allontanare le cimici da casa e non solo!

Grazie alle sue dimensioni ridotte, la menta è una pianta perfetta da tenere in casa, colorando l’ambiente e aiutandoci a tenere lontane le cimici, ma non è tutto. Anche zanzare, ragni e altri insetti staranno lontani da casa grazie a questa pianta formidabile.

Le cimici sono pericolose anche per l’orto

Altre prede interessanti per le cimici sono le piante dell’orto. Anche stavolta, però, esiste una soluzione naturale e molto efficace per allontanarle.

Stiamo parlando del macerato di peperoncino. È un rimedio davvero eccellente per eliminare i parassiti dalle piante dell’orto e prepararlo è molto semplice. Ci serviranno 20 grammi di peperoncino secco da triturare in 10 litri d’acqua. Lasciamo macerare il tutto per circa 10 giorni, preferibilmente al riparo dal sole. Ricordiamoci di smuovere di tanto in tanto il composto. Passati i 10 giorni, filtriamo il composto e utilizziamolo.

Ricordiamoci sempre di fare attenzione a non toccarci naso e occhi dopo averlo preparato e utilizzato.