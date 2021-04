È arrivata la bella stagione e le temperature sono diventate più calde. In tutto questo, però, c’è un lato negativo: l’arrivo degli insetti. Ragni, cimici, zanzare e altri piccoli animaletti iniziano a invadere case e giardini, creando parecchi fastidi.

Per questo motivo, tante persone decidono di ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici, come insetticidi e disinfestanti. Questi spray sono tossici e velenosi, non solo per gli insetti, ma anche per le nostre piante e per noi stessi

Per risolvere il problema in modo più naturale e sano per tutti, esistono altri metodi, meno nocivi. In particolare, esiste una pianta perfetta per respingere questi insetti. Il motivo è che il suo odore risulta loro particolarmente fastidioso. Vediamo di che pianta si tratta.

In pochi lo sanno

È una pianta molto comune, e non tutti conoscono questo suo potere. Stiamo parlando della menta. Ecco la pianta formidabile grazie a cui zanzare, ragni e altri insetti staranno lontani da casa nostra.

La menta è una pianta che molte persone coltivano sul balcone o nel giardino. Viene utilizzata come condimento per i cibi, per bevande rinfrescanti o semplicemente per bellezza.

Il suo profumo frizzante è tanto gradevole per noi quanto insopportabile per gli insetti. Zanzare, mosche, formiche e altri animali sono talmente infastiditi dal suo odore, da rimanere ben alla larga dai luoghi in cui essa è presente. Dunque, è un eccellente repellente naturale e, secondo alcune persone, sarebbe addirittura in grado di allontanare i topi.

Tanti vantaggi in un’unica pianta

Avere la menta sul balcone o in giardino, come abbiamo detto, ci aiuterà a tenere lontani insetti molesti e indesiderati. Oltretutto, è un rimedio molto economico e del tutto naturale.

Ciò vuol dire che non dovremo preoccuparci per gli effetti sulla nostra salute e su quella dei nostri cari, come invece succede con insetticidi e prodotti chimici in generale.

La menta può essere utilizzata in diverse forme. Come pianta tradizionale, o sotto forma di spray repellente, come olio essenziale oppure in sacchettini in giro per casa.

Se le formiche diventano particolarmente presenti in un punto della casa, basterà pestare delle foglie di menta e posizionarle nei luoghi interessati. In questo modo, le formiche spariranno.

Ecco svelata, dunque, la pianta formidabile grazie a cui zanzare, ragni e altri insetti staranno lontani da casa nostra.