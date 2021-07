Tra gli insetti estivi più fastidiosi ci sono sicuramente le blatte. Oltre ad essere di aspetto sgradevole, ciò che forse non tutti sanno è che questi insetti sono anche pericolosi.

Il motivo è molto semplice, e consiste nel fatto che le blatte sono portatrici di malattie. Ecco perché dobbiamo far particolarmente attenzione, soprattutto se viviamo con bambini o animali.

Ci sono molti metodi per eliminare le blatte, ma la maggior parte prevedono l’utilizzo di insetticidi chimici. Questi prodotti sono validi e raggiungono il risultato sperato, ma sono nocivi per la nostra salute e inquinano l’ambiente.

Chi non volesse usare questi metodi sarà felice di sapere che esistono metodi del tutto naturali per raggiungere lo stesso risultato. Questi metodi sono anche più economici, visto che non dovremo spendere neanche 1 euro. Vediamo insieme come fare.

L’infallibile metodo per eliminare le blatte in una sola mossa semplice e gratis

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato come eliminare le formiche con un prodotto naturale che abbiamo in casa.

In questo periodo, però, un’altra presenza sgradevole è quella di scarafaggi e blatte. Per eliminare questi insetti dovremo procurarci l’olio essenziale di alloro, eucalipto o rosmarino.

Come utilizzarli

Versiamo qualche goccia di questi oli su alcuni batuffoli di ovatta e posizioniamoli in diversi angoli strategici della casa. Ad esempio, se abbiamo notato delle blatte in giardino, andremo a posizionare proprio lì questi batuffoli. Gli oli essenziali hanno un odore particolare che questi insetti detestano. Per questo motivo, staranno ben alla larga da casa nostra.

Un altro olio naturale molto efficace per eliminare gli scarafaggi è l’olio di Neem. È un vero portento ed è molto semplice da utilizzare, come abbiamo spiegato in questo articolo.

Rosmarino e aglio

Non si tratta degli ingredienti di una ricetta, ma di altri due rimedi naturali e sorprendentemente efficaci. L’aglio ha un odore talmente deciso da risultare insopportabile alle blatte. Basterà, quindi, metterne qualche spicchio nei punti in cui abbiamo notato la presenza di questi insetti per allontanarli.

In alternativa, potremo posizionare dei rametti o delle piante di rosmarino sui davanzali delle finestre, o nei punti più critici. In questo modo ci libereremo di questi insetti e in più potremo avvertire un piacevolissimo aroma di rosmarino in casa. Ed ecco spiegato l’infallibile metodo per eliminare le blatte in una sola mossa semplice e gratis.