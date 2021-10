I piccoli segreti per organizzare una postazione make up perfetta senza spendere troppo

Un angolo della casa o della camera da letto dedicato ai nostri prodotti make up è un vero sogno. Una toeletta come le dame del Cinquecento in cui specchiarsi e creare trucchi degni di un professionista. O semplicemente uno spazio dedicato alla nostra beauty routine in cui rilassarsi e applicare le nostre creme preferite. Sarebbe bello poter avere un angolo del genere, ma spesso in casa non abbiamo abbastanza spazio. In realtà con dei piccoli trucchi si può realizzare una postazione trucco funzionale ed economica.

Prima di tutto dobbiamo osservare il nostro bagno o la nostra camera da letto. Considerare eventualmente i mobili da spostare per ricavare un po’ di spazio in cui posizionarla. Ci basterà circa 1 metro per 1 metro e magari qualche centimetro in più per poterci sedere in assoluta comodità.

Ora passiamo agli oggetti di cui avremo bisogno. Acquistare una toeletta sarebbe l’ideale, ma spesso i prezzi di questo complemento d’arredo partono dai 200 euro in su. Se non vogliamo spendere questa cifra ci basterà acquistare o riadattare una piccola scrivania. Se il colore non è in linea con il resto della camera basterà usare la carta abrasiva e dipingerla come vogliamo.

Procuriamoci una sedia in legno o ancora meglio con la seduta imbottita. Così la nostra postazione sarà davvero super chic. La prima cosa che ci servirà è lo specchio, impossibile truccarsi senza. Prendiamone uno anche basico, utilizziamo una vecchia cornice decorata e della vernice spray. Il risultato sarà strepitoso.

Ora la parte più interessante e funzionale di tutte, cassetti e piccoli organizzatori in cui mettere i pennelli. Se la scrivania scelta ha già la cassettiera, ancora meglio, altrimenti possiamo utilizzare un vecchio comodino. Con degli organizzatori per intimo acquistabili a pochi euro possiamo dividere i vari prodotti. Sul piano della scrivania dovremo disporre tutti gli attrezzi del mestiere.

I contenitori trasparenti sono bellissimi ma non proprio economici. Andiamo in una cartoleria o in un negozio per fai da te e acquistiamo porta penne in legno. Sono comodi, versatili e costano davvero pochi euro. Oppure utilizziamo delle tazze o bicchieri ampi e lunghi per la nostra postazione. Sbizzarriamoci con oggetti diversi che rispecchiano il nostro stile. Per renderli tutti uguali basterà dipingerli con dei colori acrilici o vernice spray.

Un ultimo particolare

Procuriamoci una bella lampada, ma scegliamo una lampadina con luce né troppo calda né troppo fredda. Altrimenti rischiamo di alterare le tonalità del trucco, per questo posizioniamo se possibile la postazione vicino ad una finestra.

Ecco i piccoli segreti per organizzare una postazione make up perfetta senza spendere troppo. Possiamo risparmiare ulteriormente riciclando oggetti che abbiamo già in casa. Per esempio un vecchio tavolo che volevamo buttare o una scrivania che possiamo ristrutturare. Inoltre si può anche fare un giro per i mercatini dell’usato o nei negozi vintage.

