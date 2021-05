Frutti estivi per eccellenza, le albicocche oltre ad essere gustosissime, sono anche ricche di vitamine e proprietà nutritive. In particolare, sono ricche di vitamina A, vitamina C, ricche di acqua e di potassio, nonché a basso contenuto calorico. Si pensi, a tal proposito, che a 100 gr di albicocche corrispondono solo 48 calorie.

Inoltre, una delle più importanti caratteristiche è che combattono il colesterolo cattivo. Sono poi ricche di antiossidanti, che contrastano i radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento delle cellule. Insomma oltre ad essere ideali per i nostri spuntini, sono anche ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Le albicocche sono polpose e dal gusto dolce, ma con un retrogusto leggermente acidulo. Ma cosa fare se presi dalla voglia incredibile di addentarne una, ci accorgiamo che ancora non è matura? Pochi sanno che bastano dei semplicissimi trucchi per far maturare le albicocche e gustarle al punto giusto. Ecco dei semplicissimi trucchi per far maturare le albicocche e gustarle al punto giusto. La Redazione, quest’oggi, illustra come fare per far maturare le nostre albicocche acquistate ancora acerbe.

Pochi sanno che bastano dei semplicissimi trucchi per far maturare le albicocche e gustarle al punto giusto

Le albicocche quando sono mature al punto giusto sono davvero gustose, ma addentare un’albicocca ancora acerbe, non è tanto una bella sensazione. Quindi cosa fare? Le albicocche appartengono alla categoria dei frutti climaterici, ovvero, di quei frutti che, anche dopo esser staccati dall’albero, continuano il loro processo di maturazione. Infatti, anche dopo il distacco, il frutto continua a produrre etilene, che riattiva la maturazione.

Per farle maturare, è semplicissimo. Basterà riporle in un cesto insieme alle banane, o a qualche mela matura, in quanto aggiungendo etilene, aumentano la velocità del processo di maturazione.

Altro modo, è di metterle in un sacchetto di carta, come quelli del pane, insieme a Kiwi, banane o mele, per lo steso motivo descritto prima.

In alternativa, possono semplicemente tenersi a temperatura ambiente.

Ad ogni modo per non incorrere nell’errore di acquistarle ancora acerbe, basterà assicurarsi che non vi siano sulla buccia puntini verdi, o che siano eccessivamente dure. Prima di acquistarle, pertanto assicuriamoci che siano del colore giusto e non siano troppo dure, ma neanche molli.

Ad ogni modo con questi semplicissimi trucchi avremo risolto il problema!

