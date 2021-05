Croce e delizia, le grate si rivelano tra gli strumenti che aiutano a tenere in sicurezza la nostra dimora. Fondamentale, però, tenerle pulite perché fanno parte del decoro esterno. Al pari di terrazzi, balconi e infissi.

Per questi validi motivi è importante scoprire come pulire e lucidare le grate in ferro in quattro mosse, come proteggerle dall’abrasione degli agenti atmosferici per preservarne a lungo la verniciatura.

Via la polvere

La prima azione da compiere riguarda la rimozione della polvere in eccesso. Utilizzeremo un panno in microfibra. Ottimo per catturare la polvere e soprattutto incapace di graffiare.

Intanto prepariamo un secchio con acqua, aceto e succo di limone. Questa miscela consentirà di sciogliere tutto il grasso e lo sporco. Bagniamo uno panno di cotone e passiamo le grate avendo cura di non trascurare angoli e fessure.

Acqua e sapone

Il terzo (dei quattro passaggi) consiste nell’acqua saponata. Quindi ci occorre un secchio con acqua e sapone delicato. Normalmente viene preferito il sapone di Marsiglia.

Con una spugna passiamo tutte le grate. Dopo ripassiamo con spugna e acqua pulita in abbondanza per il risciacquo.

Per lucidare e proteggere

Ecco il passaggio conclusivo, fondamentale per capire come pulire e lucidare le grate in ferro proteggendole dall’abrasione degli agenti atmosferici così da preservarne la verniciatura e farla durare a lungo. Per proteggere le inferriate dalle bizzarrie metereologiche, possiamo passare una cera specifica.

Applicheremo il prodotto in piccole quantità con un panno morbido o un pennello. Questa operazione dovremmo compierla almeno tre volte l’anno. Può risultare un po’ impegnativa ma rappresenta un investimento di lunga durata.

La protezione finale con cera o smalto specifico previene la ruggine e protegge le barrette di ferro. Che rimarranno come nuove per diversi anni e non avremo necessità di sostituirle nel breve periodo.

Abbiamo visto, dunque, come pulire e lucidare le grate in ferro in quattro mosse, come proteggerle dall’abrasione degli agenti atmosferici per preservarne a lungo la verniciatura.