Capita che nonostante abbiamo arieggiato una stanza si avverta comunque, entrando, uno spiacevole odore. Questo può dipendere da vari fattori. Ma nella maggior parte dei casi proviene dai mobili. Ebbene pochi sanno che basta un limone per risolvere definitivamente questo comunissimo problema domestico.

Conoscendo questo piccolo trucchetto avvertiremo un piacevolissimo aroma in tutta la casa.

Il procedimento

Dunque mettiamoci subito all’opera tagliando a metà un limone e poi spremendone il succo. Attenzione le bucce non vanno buttate via, le utilizzeremo in un secondo momento.

Versiamo quanto ottenuto in uno spruzzino. Aggiungiamo una parte uguale di acqua. Agitiamo bene il tutto. Quindi, dopo aver svuotato il mobile ed i cassetti, spruzziamo la superficie con la soluzione ottenuta.

Poi strofiniamo con un panno di microfibra, un tessuto morbido che assorbe velocemente i liquidi. Prima di procedere, per essere certi che l’acido citrico contenuto nell’agrume non rovini i mobili, proviamo a vaporizzare la soluzione su una piccola zona non in vista.

È arrivato il momento di recuperare le bucce lasciate da parte. Tagliamole a striscioline. Mettiamole ad essiccare. Se non abbiamo un essiccatore non perdiamoci d’animo, ecco due alternative. Adagiamo le bucce su una teglia, copriamole con una rete per tenere lontano gli insetti. Lasciamole al sole per un paio di giorni. Consigliamo di tenere la teglia in casa durante le ore della notte più umide.

In alternativa mettiamo il tutto in forno a 60 gradi per una decina di minuti.

Una volta essiccate mettiamo le bucce in un sacchetto di cotone o in un vecchio calzino pulito. Posizioniamo i sacchetti negli angoli interni dei mobili. Il buon odore che si sprigionerà riempirà tutta l’area circostante. Per un profumo più intenso e duraturo possiamo aggiungere al sacchetto un cucchiaio di bicarbonato o di borotalco insieme a qualche goccia di olio essenziale di limone.

Questo piccolo trucchetto si può adoperare in qualsiasi stanza dalla cucina, alla camera da letto, al bagno. Il risultato sarà sempre sorprendentemente piacevole.

