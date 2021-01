In questo periodo le arance abbondano in ogni casa. Se ne utilizza solitamente la polpa ed il succo.

Tuttavia le scorze dell’arancia contengono alcune proprietà che è un peccato sprecare.

Ebbene oggi vogliamo suggerire due metodi molto efficaci per adoperarle che, con semplicità, ci aiutano non solo a liberarci di incombenze quotidiane, ma anche a risparmiare sull’acquisto di costosi prodotti per la pulizia.

Vediamo dunque i motivi che ci spingono a sostenere che è incredibile come le bucce di arancia usate in questo modo fanno risparmiare un bel po’ di soldi.

Lavatrice

Il primo suggerimento che diamo è di raccogliere le scorze dell’agrume in un sacchetto a rete.

Il sacchetto, una volta riempito con le bucce di 4-5 arance, si dovrà inserire ben chiuso nella nostra lavatrice. Quindi aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e mandare un ciclo di lavaggio breve a vuoto.

In questo modo si otterrà una detersione perfetta del cestello e del tubo di scarico della lavatrice, che al termine del programma risulteranno puliti e profumati.

Sgrassatore

In alternativa, suggeriamo di adoperare le bucce di arancia per preparare uno sgrassatore naturale al 100% e molto efficace. Bisognerà dunque scaldare 400 ml di aceto di mele o di alcol nel microonde o sul fuoco. Attenzione a non portarlo all’ebollizione. Nel mentre, tagliare a striscioline le bucce di 2-3 arance. Unire quindi in una ciotola i due ingredienti e lasciare macerare per almeno 12 ore. Secondo le preferenze personali si possono aggiungere al composto degli oli essenziali agli agrumi, all’eucalipto o il teatree oil per amplificare il profumo.

Trascorso il tempo previsto filtrare il composto e versarlo in uno spruzzino ed agitare bene. Questo sgrassatore ha un’azione igienizzante che combatte anche la formazione di piccole muffe e batteri. Si può utilizzare per pulire il piano cottura ed i piani e gli oggetti in vetro o in plastica. Basterà vaporizzarlo sulla superficie da trattare attendere qualche minuto e rimuovere dunque con un panno morbido.

Lo sgrassatore potrà essere conservato lontano da fonti di luce per un mese o al massimo due. Va gettato nel caso emani cattivi odori.

Perciò è incredibile come le bucce di arancia usate in questo modo fanno risparmiare un bel po’ di soldi.

Ricordiamo che i rimedi proposti giungono dai racconti della tradizione e non sono supportai da alcuna evidenza scientifica.