Altezza mezza bellezza oppure nella botte piccola c’è sempre il vino buono? Insomma, questi due detti sono molto conosciuti e usati dalla maggior parte di noi. Ma quale dei due potrebbe davvero rispecchiare i gusti di un uomo medio? Questa domanda ha difficoltà nel trovare una risposta concreta e diretta, perché de gustibus non disputandum est. Ma, allo stesso tempo, c’è sicuramente una linea di gusto generica che potrebbe farci capire se gli uomini preferiscono una donna alta o una più minuta.

Finalmente svelato se gli uomini preferiscono le donne alte o basse, ecco la risposta

Per anni molte donne si sono interrogate sulla propria altezza. E se per le alte a volte si presentavano problemi vari, come indossare tacchi non troppo alti, per le basse la situazione si poneva esattamente all’opposto. E tutte si domandavano cosa effettivamente preferissero gli uomini. Per risolvere il quesito, Gert Stulp ha condotto un’indagine. Nella ricerca portata avanti, gli studiosi hanno cercato di coinvolgere un numero significativo di uomini, ponendo loro questa domanda e chiedendo loro l’altezza delle ex fidanzate (facendo lo stesso con le donne). E i risultati ottenuti sono piuttosto interessanti.

Ecco l’altezza prediletta degli uomini

Secondo i dati, sembra che gli uomini siano più attratti da un’altezza non eccessiva. Infatti, preferiscono di gran lunga una donna che sia più bassa di loro. Questo sembra essere legato al senso di protezione e tenerezza che una statura minore può suscitare. Ma c’è poco da stupirsi. Sappiamo quanto nell’immaginario comune sia più apprezzata una coppia dove la donna ha un’altezza minore rispetto al suo uomo, anche se non deve essere in alcun modo una regola o un motivo di derisione.

Dunque è finalmente svelato se gli uomini preferiscono le donne alte o basse ecco la risposta. Ovviamente questi sono dei dati generici. Nulla impedisce a un uomo di preferire una donna più alta. Alla fine, sta tutto nei propri gusti e nella persona che si ha di fronte. E non saranno certo dei centimetri a cambiare un sentimento!