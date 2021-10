Il cellulare è forse l’oggetto che utilizziamo di più durante l’arco della giornata. Infatti, è ormai diventato indispensabile per le nostre attività quotidiane ed è davvero difficile riuscire a farne a meno.

Un fatto che, però, molti sottovalutano è che questo strumento potrebbe essere un vero e proprio ricettacolo di germi e batteri. Infatti, dal momento che si tende ad appoggiarlo ovunque, è anche abbastanza normale il fatto che possa sporcarsi più facilmente.

Per non correre dei rischi, quindi, dovrebbe essere una buona abitudine quella di igienizzarlo quando possibile, soprattutto per quanto riguarda lo schermo.

Tuttavia, c’è molta confusione su questo aspetto e spesso si utilizzano prodotti che, invece di pulirlo, lo rovinano.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Non tutti sanno però che basta unire questi due ingredienti per pulire e disinfettare lo schermo del telefono senza rovinarlo

Per garantire dei buoni risultati, in commercio esistono diversi kit di pulizia che permettono di igienizzare il display senza rischi.

Stiamo parlando di prodotti per lo più liquidi, privi di detergenti chimici, da utilizzare insieme ai panni in microfibra. Oppure, esistono delle salviette usa e getta, adatte proprio alla pulizia degli schermi.

Tuttavia, si può realizzare un detergente fai da te, molto efficace, mescolando due soli ingredienti facilmente reperibili.

Ci riferiamo, infatti, all’acqua distillata e all’alcool isopropilico al 70%.

Per preparare questa miscela, basterà inserire questi due ingredienti in un piccolo contenitore spray, con due parti di acqua e una di alcool.

Consigliamo l’acqua distillata perché quella del rubinetto contiene tracce di calcare che possono danneggiare il vetro dello schermo.

Dunque, una volta mescolati, basterà spruzzarne una piccola quantità su un panno in microfibra e pulire la superficie molto delicatamente.

In questa fase, è importante evitare due cose. Innanzitutto, è sconsigliato l’utilizzo di tovaglioli di carta o asciugamani, che potrebbero graffiare lo schermo. In secondo luogo, è opportuno non spruzzare la miscela direttamente sullo schermo, per evitare infiltrazioni nel dispositivo.

Quindi, abbiamo appena scoperto che basta unire questi due ingredienti per pulire e disinfettare lo schermo del telefono senza rovinarlo.

Cosa bisogna evitare assolutamente

Essendo una componente abbastanza delicata, è necessario trattare lo schermo evitando di utilizzare prodotti che possano danneggiarlo.

Fra questi rientrano, ad esempio, la candeggina, l’ammoniaca, l’alcool etilico denaturato o l’aceto.

Questi, infatti, sono prodotti abrasivi che col tempo corrodono il vetro e danneggiano, quindi, il display.

Approfondimento

Quasi nessuno sa che sono questi i 5 errori fatali che mandano il cellulare in tilt.