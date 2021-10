Questo week end avrà luogo la giornata più paurosa dell’anno, la notte in cui la tradizione vuole che i morti ritornino sulla terra. La suggestione dovuta a questo evento ha portato ad ambientare molti racconti e molte opere cinematografiche proprio a cavallo fra ottobre e novembre. Non parliamo solo degli horror, ma anche di thriller e titoli dedicati alle streghe e al paranormale. Vediamo dunque cosa possiamo vedere per onorare questa data. Ecco i film e le serie tv da non perdere per passare un Halloween accompagnati dal cinema e dalle storie. Scopriamo insieme quali sono questi imperdibili titoli.

I film e le serie tv da non perdere per passare un Halloween accompagnati dal cinema e dalle storie

Uno dei più grandi film d’autore da vedere il 31 ottobre è sicuramente “Shining”, opera diretta dal grande Stanley Kubrick che vanta un cast di altissimo livello. La trama è tratta dall’omonimo libro del maestro dell’orrore, Stephen King. La vicenda narra di una famiglia che è costretta a passare un inverno all’interno di un hotel infestato da strane presenze. Il padre (Jack Nicholson) dopo poco tempo comincia a manifestare dei primi segni di pazzia, tentando di uccidere la compagna (Shelley Duvall) e il figlio. Quest’ultimo cerca di sfuggire al genitore grazie al proprio potere, la luccicanza (appunto lo shining del titolo). Questa gli permette di avere dei contatti telepatici e di poter vedere sia gli avvenimenti passati che il futuro, in maniera però molto confusa.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se invece si preferisse optare per una serie, suggeriamo la visione di “Stranger Things”. Qui la vita apparentemente tranquilla di un paesino americano viene turbata dalla sparizione di un bambino. Contemporaneamente viene avvistata una ragazzina palesemente maltrattata con gravi difficoltà a parlare. Si scoprirà che entrambi i personaggi sono coinvolti con una creatura mostruosa, il Demagorgone.

Le pellicole migliori per chi è accompagnato dai bambini

Passiamo però ai prodotti anche adatti ai bambini. Uno dei più interessanti è sicuramente “Hocus Pocus”. In questa storia un ragazzo delle superiori per ottenere il consenso dei suoi coetanei e in particolare del proprio interesse amoroso, riporta in vita per sbaglio tre streghe vissute nel XVII secolo. Queste per sopravvivere devono riuscire a nutrirsi delle anime di alcuni bambini entro il sorgere dell’alba. Toccherà ai liceali cercare di fermarle. Altrimenti, un altro grande classico è il cartone nato da un’idea di Tim Burton, “A nightmare before Christmas”.

Approfondimento

Tre imperdibili libri per passare la notte di Halloween assorbiti da un’appassionante storia dell’orrore