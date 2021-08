Durante il periodo estivo, soprattutto ad agosto, solitamente ci si concentra sulla raccolta e si dimentica l’importanza del trapianto.

Il trapianto ha una straordinaria importanza perché è la base per avere un orto invernale soddisfacente e produttivo.

Non dimentichiamo che le piante appena trapiantate si devono proteggere dal caldo estivo perché il sole e l’aridità possono danneggiarle irreparabilmente.

I finocchi ci aiutano a rinforzare il sistema immunitario e le ossa ed è consigliato trapiantarli a fine estate.

Dipende molto dalla zona in cui si coltiva ma in questo modo si eviteranno i mesi più caldi e il freddo eccessivo.

Il cavolfiore va trapiantato a fine agosto durante le ore più fresche della giornata, preferendo le varietà medio-precoci.

Il radicchio va fatto crescere in semenzaio o può essere acquistato da trapiantare quando supera gli 8 centimetri e poi messo direttamente nell’orto.

Abbiamo una grande scelta poiché tra le varietà principali troviamo quello di Treviso, di Verona, quello di Chioggia e il radicchio Lusia.

Ad agosto possiamo anche piantare la lattuga così da poterla mangiare già a settembre, e ce ne sono parecchie varietà tra cui scegliere.

Parliamo di riccia, iceberg, gentile, brasiliana, cappuccina e canasta, sia verde che rossa, a seconda del nostro gusto personale.

La verza si trapianta in estate, e quindi agosto che è proprio il periodo perfetto perché altre colture hanno già terminato il loro ciclo.

La posizione che predilige è quella soleggiata, ad una distanza di circa 40 centimetri sulla fila in campo aperto.

In pochi sanno che agosto è il mese perfetto per trapiantare nell’orto questi ortaggi ed è proprio il periodo giusto per metterci al lavoro.

Consigli

Questo elenco dei trapianti è indicativo perché dipende dalla zona climatica, che spesso è variabile di anno in anno, e dall’esposizione nell’orto.

Per proteggerle dalle elevate temperature si può utilizzare delle reti ombreggianti.

Non dimentichiamo le annaffiature che devono essere costanti ed effettuate la mattina presto oppure durante la sera.

La pacciamatura è altrettanto importante perché mantiene umido il terreno. E come scriviamo in “L’infallibile metodo per eliminare le erbacce dal nostro giardino con questa semplice mossa a costo zero“, l’importante è non utilizzare il telo nero perché cattura ancora di più i raggi solari.

Infine, non sottovalutiamo le reti antigrandine perché in questo periodo ci possono essere violente grandinate che possono danneggiare il raccolto.

Approfondimento

