Gli alimenti che mettiamo in tavola tutti i giorni hanno effetti diversi sul nostro organismo. Alcuni sono benefici, altri sarebbe meglio limitarli o escluderli dalla dieta.

Per seguire un corretto regime alimentare dobbiamo guardare ad alcuni cibi specifici che garantiscono un giusto apporto nutritivo. Non parliamo solo di frutta e verdura, perché anche il pesce nostrano difende il cuore e non ingrassa.

Quando prepariamo un succulento manicaretto o un’insalata fresca e nutriente usiamo il condimento per dargli sapore. L’olio solitamente non manca nella preparazione.

In commercio ne esistono di diverse tipologie, alcune delle quali poco conosciute e acquistate. Quello che dovremmo sapere è che anche le varietà meno gettonate sanno offrire gli stessi benefici di quelle più famose.

Uno di questi prodotti che, con alcuni accorgimenti, possiamo utilizzare benissimo in cucina, sarebbe ricco di proprietà benefiche per cuore e non solo. Ecco di quale stiamo parlando.

Pochi pensano a quest’olio benefico che potrebbe aiutare a contrastare il colesterolo cattivo e a proteggere la pelle

D’ora in avanti, per condire i nostri piatti dovremmo prendere in seria considerazione l’olio di soia. Non tutti lo avranno provato e forse pochi lo conoscono, ma si rivela un alleato incredibile per il corpo sotto molti aspetti.

Buona parte dei benefici che sembrerebbe apportare è merito dei fitosteroli. Sono dei composti di origine vegetale che regolano l’assorbimento del colesterolo cattivo nell’intestino e aiutano a prevenire malattie come l’aterosclerosi.

L’olio di soia fornisce anche un buon apporto di antiossidanti, su tutti la vitamina E. La loro utilità consiste nel combattere l’azione dei radicali liberi responsabile dell’invecchiamento cellulare e di alcuni tumori.

Non mancano nemmeno minerali di primaria importanza come potassio, selenio, ferro e zinco, seppure in quantità limitata. Pochi pensano a quest’olio benefico che potrebbe aiutare a contrastare il colesterolo cattivo e a proteggere la pelle. Per questo dovremmo rivedere la lista della spesa la prossima volta che andiamo al supermercato.

Gli usi in cucina

Se sfruttato nel modo corretto, l’olio di soia può aiutarci a dare vita a molti piatti diversi. Da quelli della nostra cucina alle ricette più esotiche.

Gli usi più comuni riguardano la preparazione di salse e piatti a base di verdure. Per esempio, l’olio di soia può diventare un ingrediente per realizzare la deliziosa salsa alioli. Ma può entrare anche nella ricetta di squisiti spaghetti alla soia. Non di meno lo si utilizza per produrre la margarina.

Il consiglio che vogliamo dare per la salute è quello di impiegarlo esclusivamente crudo, soprattutto se grezzo. Evitiamo assolutamente di friggerlo. Inoltre, rispetto alle varietà più raffinate, sarebbe da preferire il prodotto vergine, che garantisce nutrienti in abbondanza.