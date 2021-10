Ecco come preparare un olio essenziale profumatissimo fai da te con ingredienti naturali da poter usare in tanti modi

Gli oli essenziali sono utilissimi. Hanno tante funzioni diverse e tutte mirate al nostro benessere. Dalle pulizie della casa, alla profumazione degli ambienti, persino per aiutare la digestione.

Possiamo trovarli sicuramente in erboristeria, ma possiamo anche prepararli da soli a casa. Inoltre ci serviranno pochi utensili e pochi ingredienti e una volta pronti potremo utilizzarli come meglio crediamo.

Inoltre queste soluzioni eteriche ci permettono di evitare gli sprechi e fare un’azione di riciclo, poiché si ricavano da materiale di tipo vegetale lavorato. L’olio essenziale agli agrumi, infatti, si ricava dalle bucce dell’arancia, o del limone. Una volta pelato il frutto per mangiarlo mettiamo da parte il suo esterno. Se invece ci piace di più la lavanda ci serviranno i fiori della lavanda essiccati. Ma possiamo crearne quanti più ne vogliamo ad esempio al tè, al basilico, al cipresso, alla carota e così via.

Ci basteranno qualche agrume, dell’alcool e un telo

Vediamo la ricetta di quello agli agrumi. Ecco allora come preparare un olio essenziale profumatissimo fai da te con ingredienti naturali da poter usare in tanti modi.

Ci serviranno:

3-4 arance;

1 limone;

un barattolo di vetro con un tappo;

alcool puro o vodka liscia;

un vassoio ampio.

Dei teli per filtrare

Prima di tutto dobbiamo lavare e sbucciare le nostre arance, meglio ancora se biologiche. Regoliamoci su 3-4 e poi 1 limone. Una volta pulite bene, senza andare troppo in profondità, quindi prima di raggiungere il bianco interno, le poniamo da una parte. Le lasciamo essiccare in striscioline lunghe e sottili. Ci vogliono circa 2-3 giorni per avere un’essicazione completa. Se le lasciamo in un posto secco con pochissima umidità l’effetto sarà più veloce.

Una volta pronte, dovremo tagliarle in strisce ancora più sottili e più corte con un coltellino. Prendiamo una bottiglia di vodka (o alcool) e appoggiamola su una bacinella con dell’acqua bollente da rubinetto. Non riscaldiamo l’alcool altrimenti evaporerà. Poniamo le bucce in un barattolo di vetro e aggiungiamo l’alcool riscaldato fino a coprire le bucce.

A questo punto chiudiamo il barattolo e cominciamo a sbattere il contenuto vigorosamente. Dovremo ripetere l’azione per 2-3 volte al giorno per minimo 3 giorni consecutivi. Agitiamo per circa due minuti ogni volta. Più l’azione si ripete, maggiore sarà la quantità di olio che verrà fuori da questo procedimento.

Ecco come preparare un olio essenziale profumatissimo fai da te con ingredienti naturali da poter usare in tanti modi

Prendiamo uno strofinaccio o un telo da cucina in lino o in cotone. Può andare bene anche un colino (a patto che abbia delle maglie molto strette). Filtriamo il nostro composto strizzando bene il telo e lo facciamo scendere in una bottiglia o contenitore.

A questo punto copriamo ancora il contenitore con un telo da cucina e lo lasciamo riposare per qualche giorno in modo che l’alcool evapori.

Il nostro olio è finalmente pronto e possiamo utilizzarlo a nostro piacimento. È adatto per la pulizia dei pavimenti perché catturerà i cattivi odori e inonderà di profumo la nostra casa ogni volta che passiamo lo straccio. Possiamo metterlo anche in una piccola boccetta aperta con degli stecchini in legno in modo da eliminare gli odori e profumare l’ambiente. Oppure usarlo come sapone per le mani perché la presenza di alcool ha anche un’azione disinfettante. Oppure è l’ideale per dei massaggi a schiena, gambe e piedi.