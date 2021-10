Le insalate sono uno dei piatti più completi che possiamo mangiare. Le si può comporre con quanti ingredienti si vuole e assicurarsi, così, una fantastica dose di nutrienti. In più, sono gustose e sanno saziarci a dovere.

Il piatto che presenteremo oggi è un inno alla salute e, oltre che gustarlo a tavola, è perfetto come spuntino al lavoro. Infatti, questa insalata fresca e colorata è una bomba per fare scorta di ferro e vitamina C e la si prepara in un attimo.

Ingredienti

Ecco ciò che ci serve per 4 porzioni di insalata:

200 gr di rucola;

100 gr di spinaci a foglie;

2 cucchiai di capperi;

1 peperone;

2 limoni;

1 mazzetto di erba cipollina e mentuccia;

una manciata di noci;

olio extravergine di oliva e origano a piacere.

Questa insalata fresca e colorata è una bomba per fare scorta di ferro e vitamina C

Prepariamo un contenitore capiente in cui inserire tutti gli ingredienti della nostra insalata. Laviamo e tagliamo il peperone a pezzetti o listarelle. Quindi, lo mettiamo nel contenitore con spinaci, rucola e noci.

Versiamo l’erba cipollina tritata, la mentuccia e l’origano. Aggiungiamo anche i capperi e condiamo con l’olio di oliva e il succo dei limoni. Ecco la nostra insalata super nutriente e gustosa per un pasto sano da leccarsi i baffi.

Se volessimo facilitarci la digestione, potremmo aggiungere qualche peperoncino fresco a pezzetti. A proposito, ecco il metodo migliore per essiccarlo e conservarlo a lungo che non tutti conoscono.

I benefici di questo piatto

Quest’insalata ci può dare veramente una marcia in più, anche sul piano dell’alimentazione corretta. Gli esperti rivelano che i suoi componenti potrebbero garantirci un apporto davvero importante di sostanze nutritive.

Innanzitutto, grazie a erbe aromatiche e noci presenti ci può fornire la giusta dose di ferro. Come molti già sapranno, è un minerale importantissimo nella dieta e un rimedio efficace per contrastare l’anemia.

Gli spinaci, poi, sono una fonte importante di acido folico, che favorisce la fertilità e salvaguarda le funzioni cognitive. Per finire, limoni, erba cipollina, rucola e spinaci sono ricchi di vitamina C che favorisce l’assorbimento del ferro e ci mantiene in salute.

