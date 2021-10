Un problema che moltissime persone hanno sono i capelli grassi e appesantiti. Molto spesso, anche se abbiamo una corretta pulizia e usiamo sempre prodotti adatti ai nostri capelli, sembra non esserci molto da fare. Dopo due o tre giorni dallo shampoo i capelli sono visibilmente grassi e sembrano sporchi.

L’inquinamento, gli agenti atmosferici e l’umidità sono tra le cause principali di questo comune inestetismo che colpisce molti. Su questi fattori non possiamo fare molto, ma esiste un errore che in molti fanno che potrebbe peggiorare le cose, renderci i capelli più grassi e sporchi. Oggi spiegheremo perché in pochi lo sanno ma spesso chi ha i capelli grassi compie questo imperdonabile errore.

Un accessorio da tenere sempre pulito se amiamo i nostri capelli

Per contrastare i capelli grassi, lavarsi i capelli con frequenza non è sufficiente. Sicuramente è importante usare i prodotti che vanno bene per il nostro tipo di capelli, in modo da equilibrare cute e capelli. È altresì importantissimo curare ogni passaggio della cura dei capelli, dal lavaggio alla pettinatura. Proprio in questa fase che in molti peggiorano la situazione dei propri capelli facendo un errore molto grave.

In particolare, l’errore che in molti fanno è quello di usare pettini e spazzole sporche, con molti capelli incastrati e le setole sporche. Così facendo lo sporco entrerà in contatto coi capelli e il cuoio capelluto e i nostri capelli appena puliti rimarranno subito visibilmente grassi e pesanti. Le spazzole e i pettini vanno puliti molto spesso, perché il grasso e la forfora tendono a depositarsi e ad accumularsi. Per evitare che ciò accada c’è solo un modo, oggi vedremo quale.

Pochi lo sanno ma spesso chi ha i capelli grassi compie questo imperdonabile errore

Ciò che dobbiamo fare per evitare questo imperdonabile errore è tenere costantemente pulita la nostra spazzola, evitare che i capelli si accumulino e le setole siano sporche. Dobbiamo innanzitutto rimuovere i capelli accumulati e poi procedere ad un lavaggio meticoloso. Dovremo, poi, aggiungere del bagnoschiuma o sapone liquido sulla spazzola e lasciarla a bagno nell’acqua calda. Poi, con uno spazzolino potremo strofinare bene ogni parte in modo da rimuovere tutto lo sporco.

Ora sciacqueremo sotto l’acqua corrente e metteremo la spazzola a scolare in modo che si asciughi.

In questo modo la nostra spazzola sarà pulitissima e potremo usarla senza paura che ci sporchi i capelli.

