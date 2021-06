Sappiamo bene che la cura della propria persona è importante, ciò non è solo indicata per la pelle ma anche per i capelli.

Avere una chioma sana e folta è indice di una buona salute, spesso però alcuni di noi soffrono di capelli eccessivamente secchi o eccessivamente grassi.

Fortunatamente i rimedi naturali a base di frutta aiutano a contrastare il problema dei capelli grassi, rendendoli più leggeri ed eliminando il fastidioso prurito. Un frutto che risolve questo problema è l’anguria, precisamente la sua parte bianca.

È questo il rimedio completamente naturale quasi a costo zero che alleggerisce i capelli grassi

Non è una novità che la buccia di anguria sia benefica per la pelle. In realtà tutto il frutto in sé è un’eccellente toccasana per l’intero organismo.

Il succo di anguria, grazie al fruttosio e al betacarotene è il rimedio naturale che normalizza l’eccessiva secrezione sebacea a livello del bulbo pilifero. Questo permette di pulire a fondo e detergere delicatamente la cute e il cuoio capelluto, e contrastare lo sgradevole effetto grasso lungo il capello.

Come preparare la maschera

Per preparare la maschera per capelli grassi abbiamo bisogno di un’estrattore o di un frullatore. Inseriamo la parte bianca dell’anguria, circa 400 grammi e estraiamo il succo che ne deriva. Questo quantitativo vale per una capigliatura media.

La parte bianca è ricca di potassio che ha un effetto lenitivo sul cuoio capelluto.

Con il succo ottenuto bagniamo i capelli non ancora lavati e massaggiamo delicatamente e con cura per almeno 10 minuti. Procediamo poi al lavaggio utilizzando uno shampoo neutro e laviamo con acqua tiepida. Noteremo che i capelli saranno più leggeri e il prurito meno fastidioso. Questo rimedio può essere utilizzato a giorni alterni, poiché del tutto naturale. Dunque, ecco svelato perché è questo il rimedio completamente naturale quasi a costo zero che alleggerisce i capelli grassi.