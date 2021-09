Per una serata romantica, un evento o semplicemente per andare a fare spesa, l’accessorio preferito da uomini e donne è il profumo. Che sia accompagnato da un vestito elegante, o da una semplice maglietta, una delle prime cose che noteranno le persone è l’odore che emaniamo. In una società che si basa sull’estetica è proprio questo che va cercando chi usa un profumo: farsi notare.

Secondo obiettivo, non meno importante, è quello che l’aroma duri il più a lungo possibile. Ragion per cui, il profumo, come qualsiasi altro capo d’abbigliamento, bisogna saperlo indossare nel migliore dei modi.

Vista la totale soggettività sulla scelta della fragranza, non si può dire la stessa cosa nel modo di indossarlo che è universale. Esistono varie tipologie di profumazioni in commercio, dalla più speziata a quella più dolce. Vista l’unicità di ogni pelle, anche la scelta dell’aroma più adatto ad ognuno di noi permetterà al profumo di perdurare più a lungo.

Ad ognuno il suo

Tutti siamo entrati almeno una volta in una profumeria: pareti fino al soffitto piene di boccette colorate dalle mille forme. Vista l’impossibilità di provarle tutte, non ci resta che chiedere aiuto a esperti che sapranno indirizzarci sulla scelta più corretta per noi.

Tipo di lavoro, modo di vestirsi o addirittura sfaccettature del carattere possono aiutare il commesso nel consiglio. Una fragranza troppo forte non sarà adatta ad una persona che lavora in un piccolo ufficio, mentre una troppo flebile tenderà a sparire per chi lavora all’aria aperta.

Ovviamente esistono molteplici fasce di prezzo, il nostro budget sarà un filtro per la scelta finale del nostro profumo. Bisogna, però, tenere conto che anche se il costo elevato di un profumo può spaventare, la sua efficacia potrebbe farci ricredere. Infatti, in molti casi, poche gocce nei punti giusti del nostro corpo sono più che sufficienti.

Pochi lo sanno ma se spruzziamo il profumo in questo modo tutti ci noteranno

Non c’è cosa più sbagliata di abbondare con gli spruzzi e in zone inutili. Tutti i profumi sono sensibili al calore, per questo motivo focalizzare il getto verso zone del corpo più calde favorisce la perdurata dell’essenza. Collo, polsi, retro delle orecchie, retro delle ginocchia (per le donne) e dietro il collo sono i punti più strategici. Pochi lo sanno ma se spruzziamo il profumo in questo modo tutti ci noteranno.

D’altro canto, vanno evitati capelli e barba che reagendo con l’alcool del profumo potrebbero portare a irritazioni. Da evitare anche di spruzzare i vestiti, perché in qualche caso, a seconda della composizione del profumo, si creerebbero delle imbarazzanti macchie.

Se il profumo è quasi finito e non è possibile applicarlo in tutte le zone sopracitate è consigliabile focalizzarsi sui polsi. Una zona molto vascolare e tra le prime ad andare in contatto con le persone che incontriamo. Ultimo suggerimento, quando si applica sui pulsi il profumo mai strofinare la pelle perché il calore ne comprometterebbe le qualità.