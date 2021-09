Quando arriva il periodo del pre-ciclo, per alcune donne è un vero e proprio incubo. In alcuni casi più gravi, le anomale complicazioni sono dovute a patologie invalidanti come l’endometriosi, nei casi più comuni, invece, è solo un ciclo un po’ più doloroso.

Pur essendo in certi casi un fattore genetico, ciò che influisce sulla dolorosità e sulla pesantezza di ciclo e pre-ciclo è anche lo stile di vita. Per tale motivo, oggi parleremo di alcune abitudini da provare che potrebbero apportare benefici alle nostre mestruazioni.

I 7 consigli utili per cercare di alleviare i dolori e la sindrome premestruale

Iniziamo dall’alimentazione, che come sempre è un metodo utile per partire da dentro, di cui tutto l’organismo trae beneficio. Nel caso delle donne, integrare la propria dieta con alimenti ricchi di vitamine e minerali, come magnesio, potassio e calcio potrebbe aiutare a prevenire il dolore mestruale. Oltre ad incrementare la dieta con i giusti nutrimenti, sarebbe opportuno anche cercare di controllare la fame. È preferibile consumare alimenti ricchi di fibre, come i legumi, o alimenti integrali.

Se per questo mese è già giunta l’ora del ciclo e assumere delle buone abitudini non può avere un effetto immediato, vediamo come stemperare i dolori. Alcune donne tendono a distendersi a pancia in giù o a poggiare una borsa d’acqua calda nella zona pelvica per anestetizzare il dolore e i crampi. Ma attenzione, evitiamo di utilizzare borse d’acqua eccessivamente calde, poiché potremmo ottenere esattamente l’effetto opposto, dilatare i vasi sanguigni e aumentare il flusso.

Coccolarsi va bene, ma non eccediamo con il cioccolato. Il cioccolato fondente può essere un buon amico per il nostro cuore e per concederci un dolce momento, ma senza esagerare. Per via degli ormoni, nel periodo del ciclo tendiamo ad essere più nervose e ipersensibili e il cioccolato, così come il caffè, gli zuccheri e tutte le bevande eccitanti, non ci sono per niente d’aiuto. Anzi, potrebbero renderci ancora più sensibili e vulnerabili.

Rimaniamo sempre sul tema della tensione per collegarci al quarto consiglio. Ossia, evitare le fonti di stress o in alternativa, provare a rilassarsi e fare training autogeno. I modi migliori sono sicuramente yoga e meditazione, ma anche delle camomille calde potrebbero aiutarci nel nostro rituale di relax. Ottime per cercare benefici rilassanti sono quelle a base di melissa, finocchio, camomilla o griffonia.

Vediamo altri 3 consigli utili

Concediamoci del sano riposo. Dormire almeno 7 ore a notte per permettere al corpo di rilassarsi e riposarsi è un ottimo metodo per prevenire i malumori da ciclo. Tutto ciò che ci rende felici, rilassate e ci fa produrre endorfine è un grande aiuto contro i dolori da ciclo.

Ma anche tenersi in allenamento è importantissimo. L’allungamento muscolare, a lungo andare, riduce le possibilità di far comparire i dolori mestruali. Sembra banale, ma ancora una volta non possiamo non ricordare di quanto lo sport nelle giuste dosi sia un toccasana.

Ultimo, ma non per importanza, le incredibili proprietà dello zenzero. Questo vecchio rimedio della nonna è famoso per alleviare la spossatezza da raffreddore e i crampi mestruali; grattugiarne un po’ in un bicchiere e far aromatizzare l’acqua con le scaglie di zenzero, potrebbe davvero alleviare il dolore. Questi sono i 7 consigli utili per cercare di alleviare i dolori e la sindrome premestruale, ma per altri approfondimenti, consigliamo Tutti la utilizzano per ansia e insonnia ma questa pianta calma anche i dolori del ciclo.