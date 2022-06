Pochi lo sanno ma questo piatto esotico molto amato che contiene carboidrati, proteine, vitamine e sali minerali potrebbe nascondere troppe calorie

Quello che mangiamo è veramente molto importante. E non è solo un modo di dire, ma il risultato di ricerche scientifiche condotte negli anni. Alla luce di queste teorie è nata recentemente una scienza, la nutrigenomica, che studia il rapporto tra genomi ed alimentazione. Secondo le più recenti teorie, un’alimentazione scorretta può influire sul DNA e avere ripercussioni sulla salute anche delle generazioni future. La nutrigenomica studia come l’alimentazione possa ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione cronica che sono alla base di molte malattie. Si è constatato che modificando la dieta è possibile prevenire diverse patologie e contrastarle. Per questo bisogna prestare grande attenzione alla composizione dei nostri piatti.

Tutto tagliato a piccoli pezzi

Oggi con gli esperti di Dieta e Alimentazione della nostra Redazione andremo alla scoperta di un piatto esotico molto amato che è entrato prepotentemente nelle nostre abitudini alimentari e che sempre più italiani mostrano di apprezzare. Stiamo parlando del poké, un piatto di origine hawaiiana a base di riso, pesce, frutta e verdura, un pasto completo appunto. Tutto tagliato a piccoli pezzi, questo infatti significa il termine poké, e servito in una ciotola, la bowl. La composizione della bowl è molto personalizzata e ognuno può decidere quali alimenti introdurre e in che quantità. Indicativamente si compone di una base di riso bianco o basmati o integrale e di una componente proteica scelta tra salmone, gamberi, pollo, tofu o tonno.

Nella preparazione classica gli alimenti proteici che si inseriscono sono solitamente due. Poi c’è una componente verde a base di pomodorini, avocado, carote, cetrioli o altra verdura e frutta. Infine una componente croccante solitamente di mandorle o cipolla fritta. Fondamentale per completare è il topping, la salsa. Anche in questo caso si può scegliere tra olio extravergine di oliva, diversi tipi di maionese o la salsa teryaki.

Pochi lo sanno ma questo piatto esotico molto amato che contiene carboidrati, proteine, vitamine e sali minerali potrebbe nascondere troppe calorie

Il poké è un piatto equilibrato e sicuramente completo con l’apporto di carboidrati rappresentati dal riso, di proteine rappresentate dalla carne o dal pesce, di grassi contenuti nei condimenti e infine di vitamine e sali minerali della frutta e verdura. Difficile stabilire l’apporto calorico che può variare soprattutto in base ad alcune variabili come il topping e la componente croccante. Mediamente si aggira intorno alle 400 calorie che non sono molte considerando che è un piatto completo. Pochi lo sanno ma questo piatto esotico potrebbe trasformarsi in una bomba calorica.

Cosa evitare per farne una scelta alimentare equilibrata? Evitare le salse e condire con olio EVO tanto per cominciare. Bisognerebbe anche scegliere un solo alimento proteico e non due e ridurre la quantità di avocado che è un cibo sano ma contiene molte calorie. Infine per la componente croccante preferire le mandorle e in una quantità non superiore ai 30 grammi. Solo così eviteremo l’aumento di calorie.

