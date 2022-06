Se vogliamo evitare il macerato d’aglio e il peperoncino, queste 5 piante faranno fuggire le formiche da orto e giardino

Le formiche sono piccoli insetti laboriosi. Ricorderemo tutti la famosa favola di Esopo che narra le vicende della piccola formica gran lavoratrice e della spensierata cicala canterina. Come spesso accade, molti animali e insetti ci fanno una gran tenerezza leggendo fiabe o vedendo cartoni animati in TV che li hanno per protagonisti. Pensiamo alle dolci api e ai simpatici topolini. Tuttavia, quando gli stessi animaletti ce li ritroviamo per casa che ci ronzano attorno, la storia cambia davvero! Le punture di api e vespe sono molto dolorose e, in alcuni soggetti, possono addirittura provocare reazioni allergiche anche gravi. Per non parlare poi dei topi, che divorano qualsiasi cosa e possono trasmettere anche malattie.

In questo articolo ci occuperemo nello specifico delle formiche. Fastidiose durante un pic nic, possono mettere in serio pericolo il nostro orto. Questi imenotteri, infatti, rubano i semi che noi andiamo a piantare nel terreno. Inoltre, portano i pericolosissimi afidi sulle piante. Probabilmente non tutti lo sapranno, ma afidi e formiche vivono in simbiosi. Gli afidi, dopo essersi nutriti con la linfa delle piante, rilasciano la melata, una sostanza zuccherina di cui le formiche sono ghiotte. Esistono comunque vari metodi per tener lontane le formiche dai nostri spazi verdi.

Le formiche odiano aglio e peperoncino

Questi piccoli insetti detestano l’odore di aglio e peperoncino. Per questo motivo, particolarmente efficace per tenerle lontane dal nostro raccolto è il macerato di aglio. Basta prendere 100 g di bulbi tritati e metterli in ammollo in 10 litri di acqua per 24 ore. Una volta pronto il composto, lo dovremo spruzzare sulle piante come repellente biologico. Un altro rimedio efficace per non far avvicinare le formiche è spargere del peperoncino, meglio ancora se mixato a un po’ di cannella in polvere. Questo secondo sistema, però, risulterebbe molto valido soprattutto per la casa e gli ambienti interni. Seppur molto efficaci, i metodi appena spiegati possono essere piuttosto sgradevoli per noi uomini. In particolar modo l’odore del macerato d’aglio.

Se vogliamo evitare il macerato d’aglio e il peperoncino, queste 5 piante faranno fuggire le formiche da orto e giardino

Ci sono alcune erbe aromatiche il cui profumo tiene lontane le formiche dal nostro orto. Nello specifico, si tratta di:

lavanda;

assenzio;

maggiorana;

menta;

tanaceto.

Si tratta di piante molto gradevoli e utili. Alcune, infatti, le possiamo utilizzare per insaporire varie pietanze. Ecco, quindi, un’ampia scelta di proposte se vogliamo evitare il macerato d’aglio.

Un’ultima avvertenza

Per scacciare le formiche da orto e giardino mai usare sale e/o aceto. Questi prodotti sono utili negli spazi interni, ma non sul terreno. Si rischia di rovinare per sempre il campo!

