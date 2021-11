Il colesterolo è un grasso fondamentale per lo svolgimento di molte funzioni nell’organismo. Il problema sorge quando è presente in eccesso nel nostro corpo. In questo caso si parla di ipercolesterolemia, anche conosciuta più semplicemente come “colesterolo alto”.

Sono tantissime le persone che, ogni giorno, si ritrovano a dover combattere con questa condizione. La prima prevenzione parte soprattutto a tavola. Proprio l’alimentazione, infatti, ha un ruolo fondamentale nel controllare i livelli di colesterolo nel sangue.

La regola principale è assumere pochi grassi e consumare regolarmente cibi di origine vegetale. In particolare, però, esistono alcuni alimenti che sarebbero particolarmente adatti per contrastare il colesterolo. Lo sanno in pochi, ad esempio, che il colesterolo nel sangue potrebbe diminuire grazie a questa bevanda benefica.

Un occhio particolare, però, spetta anche ai condimenti. In generale, gli specialisti sottolineano di non condire esageratamente i nostri pasti. Tra i condimenti più noti, però, ne esiste uno che sarebbe totalmente privo di colesterolo. Per questo motivo sarebbe un buon alimento anche per chi soffre di problemi cardiovascolari.

Inoltre, questo condimento contiene pochissime calorie e sarebbe quindi perfetto anche all’interno di diete a regime ipocalorici. Ecco di cosa si tratta.

Pochi lo sanno ma questo amatissimo condimento è totalmente privo di colesterolo e ha pochissime calorie

Seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata è il primo passo per salvaguardare il nostro benessere. Cibi e bevande, infatti, possono avere diversi effetti, positivi o molto negativi, sul nostro organismo.

Basti pensare, ad esempio, a questi salumi sconsigliatissimi per chi soffre di problemi al cuore e ipertensione.

Parlando, invece, di alimenti con possibili proprietà benefiche, non possiamo non citare l’aceto di vino. Questo condimento utilizzatissimo è sfruttato soprattutto per il suo sapore, ma non tutti conoscono le sue importanti caratteristiche nutrizionali.

Aumenta il senso di sazietà e rafforza il sistema immunitario

Forse non tutti lo sanno, ma l’aceto di vino aumenta il senso di sazietà. Inoltre, come riporta Humanitas Research Hospital, sarebbe in grado di rafforzare il sistema immunitario, grazie alla presenza dei polifenoli dell’uva.

L’aceto di vino riuscirebbe anche a contrastare l’azione dei radicali liberi, rallentando, quindi, l’invecchiamento cellulare.

Inoltre, questo condimento diffusissimo è privo di colesterolo e contiene un apporto calorico davvero molto ridotto. Ecco perché in pochi lo sanno, ma questo amatissimo condimento è totalmente privo di colesterolo e ha pochissime calorie.

Altri utilizzi dell’aceto di vino

L’aceto di vino vanta tantissimi utilizzi anche al di fuori della cucina. Infatti, grazie al suo potere lucidante, è un ottimo rimedio anche per eliminare il calcare. Ecco perché, utilizzato in questo modo, è il prodotto ideale per ottenere vetri splendenti e box doccia perfettamente pulito.