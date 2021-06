Il calcare è uno dei più odiati nemici dei casalinghi. Rimuoverlo, spesso, sembra davvero difficile, se non impossibile.

Il risultato è che macchie e incrostazioni rimangono su sanitari, rubinetti e vetri. E questi risulteranno sporchi e trascurati.

Inoltre, il box doccia conta anche un altro problema. Dopo aver fatto la doccia, spesso i residui di sapone rimangono depositati nel box doccia, soprattutto alla base delle pareti. Queste macchie, con il tempo, assumeranno colorazioni scure e faranno sviluppare germi e batteri.

In questi casi, la prima soluzione a cui si pensa, è quella di correre ai ripari utilizzando detersivi o detergenti. Il problema è che questi prodotti sono tossici e dannosi, sia per la nostra salute che per l’ambiente. Senza contare che, a volte, non ci aiuteranno neanche ad ottenere i risultati sperati.

Per questi motivi, abbiamo deciso di consigliare una “pozione magica” davvero ottima. È fatta solo con ingredienti naturali. Con questi prodotti, rimuoveremo ogni macchia dai vetri e da tutte le parti del box doccia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ecco come ottenere vetri splendenti e box doccia perfettamente pulito con questo prodotto che abbiamo tutti in casa

Quando facciamo la doccia, utilizziamo bagnoschiuma, shampoo, balsamo e tanto altro. I residui di sapone che non si sciolgono con l’acqua, rimangono annidati nel box, soprattutto alla base delle pareti della doccia.

Queste macchie di sapone sono l’ambiente ideale per la proliferazione di batteri e germi. È importante, quindi, sapere come liberarsi di queste macchie e disinfettare al meglio l’ambiente della doccia.

Una soluzione efficace

Basterà miscelare dell’alcol denaturato con aceto di vino bianco e acqua calda. Dopo aver miscelato il tutto, potremo passare questa soluzione sulle macchie da eliminare. E il gioco è fatto!

In questo modo elimineremo le macchie e disinfetteremo le parti sporche. Il tutto senza utilizzare detersivi artificiali. Ecco come ottenere vetri splendenti e box doccia perfettamente pulito con questo prodotto che abbiamo tutti in casa.

