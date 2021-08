L’oroscopo ci affascina da sempre. C’è chi ne fa una ragione di vita e chi si limita a leggerlo in maniera scettica.

In ogni caso incuriosisce tutti, uomini e donne. A chi di noi non è capitato di leggerlo almeno una volta?

Con la scusa di una lettura veloce o di non darci peso, in ogni caso i nostri occhi finiscono sempre lì.

Ma oggi scopriremo che ciascun segno zodiacale ha un segreto. Un segreto che spesso non vuole rivelare.

Ci ritroveremo anche noi in questa descrizione? Scopriamolo insieme.

Pochi lo sanno ma ogni segno zodiacale ha un segreto che non vuole rivelare

Tutti le persone sono caratterizzate dal proprio segno zodiacale. C’è chi le riconosce da un comportamento e chi da uno stato d’animo.

Tutti le persone sono caratterizzate dal proprio segno zodiacale. C'è chi le riconosce da un comportamento e chi da uno stato d'animo.

Pochi lo sanno ma ogni segno zodiacale ha un segreto che non vuole rivelare e che nasconderebbe a qualsiasi costo.

Se prendiamo i segni di Fuoco noteremo che l’Ariete vive costantemente con paure e insicurezze. Il Leone finge presunzione ma sa che non è al centro dell’attenzione di tutti. E il Sagittario tende a vivere una doppia vita.

Per quel che riguarda i segni di Terra scopriremo che il Toro è molto più avaro che generoso. La Vergine è molto insicura e per questo vuole apparire perfetta. Soprattutto per non essere giudicata. E il Capricorno è invece molto passionale. Ma preferisce apparire freddo per non suscitare attenzioni.

Nei segni d’Aria i Gemelli sono quelli che nascondono meglio il loro esibizionismo. Sembrano aiutare gli altri ma, spesso, vogliono solo essere al centro dell’attenzione.

La Bilancia soffre per le relazioni amorose ma difficilmente lo ammette. E l’Acquario nutre scarso interesse verso il prossimo.

Infine, nei segni d’Acqua troviamo i Pesci che amano il gossip e lo Scorpione che si apre difficilmente. Proprio per tenere al sicuro i suoi segreti. Mentre il Cancro si intimorisce facilmente e preferisce tenersi le cose per sé.

Ecco le caratteristiche più segrete di ciascun segno. Ora faremo molta più attenzione alla persona che abbiamo davanti a noi.

Ogni segno ha bisogno di un nuovo inizio

Con la fine delle vacanze tutti noi sentiamo il bisogno di un nuovo inizio. Fissiamoci degli obiettivi da raggiungere. Settembre potrebbe darci l’occasione di rimetterci in gioco.

Ariete, Cancro, Bilancia e Pesci potranno buttarsi verso nuove scoperte amorose. Toro, Gemelli e Vergine dovranno affidarsi alla tecnologia per scoprire nuove serie tv o app per tornare in forma.

Scorpione e Leone dovranno guardare avanti e darsi un nuovo mantra per l’autunno. Infine, Sagittario, Capricorno e Acquario dovranno organizzare il 2022 sia a livello lavorativo che per nuove mete da esplorare.

