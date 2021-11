Quando si avvicina la stagione fredda o siamo un po’ deboli, tra i consigli che ci arrivano da più fonti c’è quello legato a una vitamina. Tutti gli elementi reperibili in ogni alimento hanno la loro funzione specifica, la carenza di uno di essi potrebbe comportare dei malesseri o conseguenze più gravi. In particolare, per quanto riguarda la vitamina. E forse, la più famosa è la vitamina C, ossia l’acido ascorbico. Questa importantissima vitamina è solubile nell’acqua, sensibile alle alte temperature e non possiamo accumularla nell’organismo; ciò comporta la sua assunzione quotidiana attraverso il cibo o integratori. Molte le leggende sulla vitamina C, ma secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare le funzioni certificate sono poche ma fondamentali. Ad esempio:

mantiene in salute il sistema immunitario;

aiuta la sintesi del collagene e quindi aiuta le ossa, la pelle, i denti;

contribuisce al buon funzionamento dei nervi e del metabolismo.

L’acido ascorbico, inoltre, può aiutare il sistema cardiocircolatorio ed è un potente antiossidante. Un’altra funzione è quella di facilitare l’assorbimento del ferro insieme all’acido folico.

Di solito, la vitamina C viene assunta tramite determinati cibi, tipo arance, limoni, kiwi, ma anche pomodori, peperoni, broccoli, spinaci e molti altri.

Non solo limone e kiwi ma anche questo piccolo frutto da coltivare in giardino è una ricca fonte di vitamina C

A tutti questi si deve aggiungere un frutto detto “ciliegia cinese”, ossia il litchi. Questo piccolo frutto tondo ha origini cinesi, ma ormai da anni è coltivato in varie parti del mondo e anche in alcune regioni del sud Italia. La buccia è rossa e rugosa, dentro la polpa è bianca e ha un seme ovale. Si può mangiare da solo, in una macedonia o frullato con altri frutti e con latte, anche vegetale. Il litchi ha un elevato quantitativo di zuccheri, oltre a vitamine e sali minerali. Può essere utile per favorire il transito intestinale, l’innalzamento delle difese immunitarie e il sistema cardiovascolare.

Come coltivare il litchi

Se si vuole coltivare la pianta di litchi, il procedimento è abbastanza semplice. Innanzitutto bisogna aprire il frutto con un coltellino senza intaccare il seme. Poi prendere un po’ di semi e metterli in ammollo per un giorno. Trascorso il tempo, asciugarli. Procurarsi delle pezze di cotone e un contenitore trasparente con coperchio. A questo punto posizionare le pezze all’interno poi sistemare i semi e coprire con altri pezzi di stoffa. Alla fine, spruzzare un po’ d’acqua e chiudere il coperchio. Mettere il contenitore in un punto in cui ci sia luce.

I semi germineranno in circa due settimane. Scegliere, quindi, quelli in cui radici e parte apicale, cioè la parte che svilupperà la piantina vera e propria, siano abbastanza lunghi e interrarli in un vaso con torba e poca argilla espansa. Il seme va posto in orizzontale, lasciando un po’ fuori il germoglio. Innaffiare e aspettare che la piantina cresca.

Abbiamo quindi visto che non solo limone e kiwi ma anche questo piccolo frutto da coltivare in giardino è una ricca fonte di vitamina C.