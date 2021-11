Lo SPID è uno strumento ormai molto usato, ma pochi sanno che i lavori per questo sistema sono iniziati nel marzo 2013. Questo è uno strumento per accedere in modo semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Sono, però, in arrivo brutte notizie per chi deve fare lo SPID e lo desidera fare con Poste Italiane.

Con questo strumento, che si può fare una volta compiuti i 18 anni, è possibile accedere a tutta la Pubblica Amministrazione. Ma serve anche per accedere ai servizi pubblici degli Stati membri dell’Unione Europea e di imprese o commercianti che lo hanno scelto come mezzo di identificazione.

Diciamo quindi che avere lo SPID è assolutamente fondamentale. Ad esempio dal 15 novembre non sarà più necessario recarsi di persona per ritirare i documenti anagrafici, ma si potrà fare online tramite lo SPID. Ricordiamo inoltre che dal 1 ottobre per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione serve lo SPID.

Esistono tanti gestori che permettono l’attivazione

Sul sito del Governo è possibile verificare tutti i gestori d’identità digitale che permettono di fare lo SPID. Alcuni a pagamento, altri gratuiti. Per farlo serve un documento di riconoscimento italiano, la tessera sanitaria o il codice fiscale, un indirizzo email e un numero di cellulare. Poi bisogna scegliere il gestore e, infine, scegliere la modalità di riconoscimento. Che può essere di persona, via webcam, audio-video con bonifico, CIE, CNS o firma digitale. Gratuitamente si può fare con alcuni gestori, con altri invece è necessario pagare.

Brutte notizie per chi deve fare lo SPID e lo desidera fare con Poste Italiane

Ma perché brutte notizie? Poste Italiane dà la possibilità di fare lo SPID gratuitamente online e di persona. Almeno così era un tempo. Infatti, ora chi vuole farlo in presenza dovrà pagare, perché non sarà più gratuito. Molte persone quindi faranno lo SPID online, dato che non è necessario pagare. Però coloro che non sono abituati ad usare un PC, tendenzialmente gli anziani, si dovranno recare alle Poste Italiane e pagare 12 euro per fare lo SPID. Anche perché, per farlo, è necessario scaricare l’applicazione delle Poste e spesso molti anziani non hanno un telefono di ultima generazione.

Quindi o scegliamo di farlo online, e magari chi è anziano chiede aiuto a qualche figlio o nipote. Oppure se lo si vuole fare con Poste Italiane, e farlo in presenza, sarà necessario pagare 12 euro.

Approfondimento

Sembra un messaggio truffa invece è vero e queste persone dovranno cambiare la SIM del telefono