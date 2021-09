La pulizia della casa richiede sempre tempo. Tutti ci tengono ad avere una casa pulita ed ordinata e per questo si ricerca sempre la perfezione. Spesso spendendo anche molti soldi.

Grazie ad un articolo precedente si è capito come avere una casa profumata e sempre pulita con un solo trucchetto della nonna.

Ma ciò che può sembrare incredibile è che esiste un altro modo per risparmiare sulle faccende più comuni della casa.

E serviranno solo le pastiglie della lavastoviglie.

Pochi lo sanno ma esistono 3 modi insoliti di utilizzare le pastiglie della lavastoviglie

Quando si comprano le pastiglie della lavastoviglie si pensa di utilizzarle solo per pulire i piatti sporchi.

Si sa bene quali scegliere per avere piatti sempre brillanti e puliti. Molto spesso però, non si pensa che queste pastiglie possano essere molto utili anche in altre faccende domestiche.

Pochi lo sanno ma esistono 3 modi insoliti di utilizzare le pastiglie della lavastoviglie per risolvere al meglio dei problemi comuni.

Se si pensa alle domeniche in famiglia, sarà capitato a tutti di sentire odore di fritto o di cibo. Anche molte ore dopo la fine del pranzo. Per dire addio a questi cattivi odori basterà utilizzare una pastiglia per lavastoviglie. Per prima cosa, si dovrà riempire una pentola d’acqua e metterla a fuoco basso. Dopo di che si aggiungerà la pastiglia.

I cattivi odori verranno lentamente assorbiti dal profumo emanato dalla pentola che rilascerà nell’ambiente un fresco aroma di pulito.

Ma non è tutto. Qui di seguito si potranno scoprire altri 2 modi davvero insoliti di utilizzare queste pastiglie.

Macchie di caffè o tè

Sarà capitato a tutti lasciare un po’ di caffè nelle tazzine. O di trovare la teiera tutta macchiata. Per quanto ci si impegni a pulire, queste macchie sembrano non voler andar via.

Per fortuna, anche in questo caso, esiste una pratica soluzione. Basterà riempire d’acqua una caraffa e mettere all’interno una pastiglia per lavastoviglie. Dopo aver aspettato qualche minuto, si potrà versare il tutto sulle macchie. Basterà un’altra mezz’ora per lasciar agire il composto dopo di che si potrà pulire tutto con uno strofinaccio. Le macchie spariranno senza alcun problema.

Macchie di sudore

Tra tutte le macchie quelle di sudore fanno sicuramente perdere la pazienza. Soprattutto se si ha il classico alone giallo sulle magliette bianche. Particolarmente difficile da rimuovere, fa perdere davvero le speranze.

Ma anche in questo caso, una semplice pastiglia per lavastoviglie può risolvere il problema. Basterà semplicemente aggiungere una pastiglia per lavastoviglie quando si fa il bucato in lavatrice. L’alone scomparirà in un solo lavaggio.

Sembra incredibile ma le più comuni pastiglie per la lavastoviglie riusciranno davvero a migliorare la nostra quotidianità.